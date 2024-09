Alfa Romeo net zo exotisch als Ferrari in Nederland

Als je een Italiaanse exoot wil rijden denk je misschien direct aan Ferrari. Maar met een Alfa Romeo rijd je er net zo exclusief bij in Nederland.

BOVAG heeft weer wat cijfertjes bekend gemaakt over de autoverkoop in Nederland. Collega @Loek praatte je vanochtend al bij over de grootste winnaars in de markt. Hoewel dat relatief is. De totale markt, die toch al niet al te vet is de laatste jaren in Nederland, heeft dit jaar weer een dipje gepakt van 3,7 procent tot op heden. EV’s verkopen weliswaar ietsje beter. Maar bijna niemand koopt meer een normale nieuwe auto in Nederland.

Zoals we het wereldwijd ook zien, is er echter wel iets opvallends aan de hand. Écht dure auto’s gaan wel als een speer. Zo pakt Rolls-Royce een grote plus in Nederland, maar ook Ferrari gaat lekker. Sterker nog, in augustus werden er weer 12 verkocht in ons land. Er zijn jaren geweest dat dat de score was voor het hele jaar. De Ferrari 296 ging 3 keer over de toonbank, de Purosangue ook drie keer, de Roma twee keer en de hardloper was gek genoeg de SF90 met vier verkopen.

Helaas zien we deze liefde voor Italiaans metaal niet terug in de verkopen van Alfa Romeo’s. Alfa Romeo heeft in augustus namelijk net zoveel auto’s verkocht als Ferrari. Nou ja goed, eentje meer als we heel precies zijn. Het zijn allemaal Tonale’s. Want de Giulia ging…0 keer over de toonbank. En de Stelvio…Ook 0 keer. In het hele jaar zijn er nu 16 nieuwe Giulia’s en 7 nieuwe Stelvio’s verkocht. Je rijdt er dus exclusief bij als je een van deze kopers bent.

Maar ja, we moeten jullie nu wel even streng toespreken. Dit kan zo niet he jongens (m/v/i). Wij op de redactie willen allemaal potverdikke binnen nu en afzienbare tijd een tweedehands Giulia op de kop tikken voor weinig. Maar als jullie ze nieuw niet kopen, gaat dat niet werken natuurlijk. We schrijven al die positieve artikelen niet voor niks hè. Vort, laat die Dreier voor wat het is en koop een Gjuul. Waarvan akte.