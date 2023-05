Breek: Newey neemt besluit toekomst Red Bull!

Eindelijk neemt Newey een besluit over zijn toekomst bij Red Bull

Om wereldkampioen te worden in de Formule 1, heb je een goede auto nodig. Een sterke en betrouwbare motor is dan handig, maar het grote verschil zit ‘m in het ontwerp. En als er één iemand bewezen heeft dit aspect te begrijpen, dan is het Adrian Newey wel.

De Brit kan gewoon geen zeepkisten ontwerpen, lijkt het wel. Enkele hoogtepunten van Newey zijn de Williams (FW17 en FW18), McLaren (MP4-13 en MP4-14) en een hele hoop Red Bulls. Natuurlijk, Max Verstappen is het beste dat Ons Volk is overkomen, maar zijn succes werd mede mogelijk gemaakt door Adrian Newey.

Newey neemt besluit

Inmiddels is de beste man alweer 64 jaar oud en is hij financieel onafhankelijk. Voor veel mensen lonkt dan het pensioen. Niets doen en wachten tot de dood intreed is voor velen het hoogst haalbare. Geldt dat ook voor Adrian Newey? Nou, gelukkig niet!

Dat meldt Autosport. Volgens deze Britse kwaliteitspublicatie wordt er namelijk hevig getrokken aan Newey zijn jasje. Zeker nu de motorreglementen bevroren zijn, is een goede ontwerper van groot belang. De verbintenis tussen Newey en Red Bull loopt aan het einde van het jaar af.

CTO

Maar mede vanwege het ongelooflijke succes van de RB19, wil Red Bull langer van de diensten van Adrian Newey gebruik maken. Hij blijft dezelfde positie behouden, die van CTO (Chief Technical Officer). Daarmee is hij verantwoordelijk voor het technische gedeelte van het Red Bull F1-team, de Advanced Technology Business-tak en de Powertrains-divisie.

Het nieuws is overigens niet helemaal officieel. Of betere gezegd: helemaal niet. Naast Autosport is er verder nog geen bevestiging. Uiteraard zullen we dit artikel van een update voorzien als we meer weten. Voor ons Nederlanders is dit uitstekend nieuws, want zolang Newey bij Red Bull blijft, heeft Verstappen kans om kampioen te worden.

