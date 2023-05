Rijden armen net zo asociaal als rijken?

Rijden armen net zo asociaal als rijke tata’s als het om autorijden aan komt? Wij hebben het antwoord (dankzij quote uiteraard).

Het is de vraag die je nooit gesteld hebt, maar waar je wel het antwoord op wil weten. Rijden rijke mensen echt zoveel asocialer dan arme automobilisten? Er is ooit een onderzoek naar geweest.

Dat gebeurde in Amerika en de uitkomst was destijds dat met name Bentley en Range Rover-bestuurders zich verheven voelen. Niet alleen boven het plebs, maar ook boven de wet. Ze zouden asociaal zijn in het verkeer door de regels te negeren.

Rijden armen net zo asociaal?

Kortom, rijke mensen zijn asocialer in het verkeer dan arme mensen. Dat was de consensus en natuurlijk redelijk eenvoudig te verklaren. Voor rijke mensen zijn boetes niet zo ingrijpend voor het maandbudget. Ook hebben ze vaak een auto waarmee het makkelijk asociaal rijden is (lees: met een grote SUV met veel power).

Maar volgens Paul Smeets van het UvA (Universiteit van Amsterdam) klopte die conclusie niet helemaal. Smeets, zelf hoogleraar en onderzoeker, voerde zelf een onderzoek uit. Daarbij ging men zebrapaden in Aken Berkely, Maastricht en Rotterdam bestuderen.

Replicatie onderzoek

En wat blijkt: beide kampen rijden even asociaal c.q. even netjes. Het eerste onderzoek was niet helemaal correct. Dat wijst het replicatieonderzoek van Paul Smeets uit. Mag hij dat zeggen? Ja, dat mag hij zeggen.

Het nadeel is dat het nieuws andersom veel beter scoort. De bevestiging dat rijke mensen asocialer zijn in het verkeer kan ons arme mensjes een gevoel van morele verhevenheid geven. Dat is nieuws dat we willen lezen. De uitkomst van het replicatieonderzoek is minder smeuïg. Dus vandaar dat je het grotendeels gemist hebt.

Bij Autoblog zijn we enorm van de nuance en willen we dit graag aan jullie meegeven. Iedereen rijdt dus gewoon asociaal.

Via: Quotenet