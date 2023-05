Citroën C3 Aircross voor zeven personen

Deze Citroën C3 Aircross is echt superpraktisch, man!

Niet iedere hond heet Fikkie. En niet iedere hond die Fikkie heet, is identiek. Met deze enorme wereldwijsheid stellen wij aan jullie voor… de Citroen C3 Aircross. Dat is een compacte B-segment crossover-esque dinges geval. In principe is het gewoon een compacte familieauto, maar deze is extra spannend gemaakt met wat extra plastic, latex en rubber.

De huidige generatie loopt al mee sinds 2017 en kreeg in 2021 een ingrijpende facelift met een veel agressiever front en strakker interieur.

Boven is de Europese, onder de CC24

Nieuwe Citroen C3 Aircross

Nu is het tijd voor een andere Citroën C3 Aircross. Deze krijgt de chassiscode ‘CC24’ mee en is een ander beestje (kijk maar). Qua uiterlijke kenmerken lijkt het een identieke auto te zijn, totdat je ze naast elkaar zet. Het idee is grotendeels gelijk, maar de koplampen ban de CC24 zijn groter, terwijl de achterzijde flink afwijkt.

Zoals je ziet is de CC24 ook een flink stuk langer. Dat is niet vanwege de fraaiere proporties (hahahaha), maar om meer plaats te creëren. Je kunt namelijk met zeven personen op pad in deze Citroën C3 Aircross. Kijk, dat is nog eens handig. vroeger had je een enorme Citroën Evasion of Grand C4 Picasso nodig om zoveel mensen in een Citroën mee te kunnen nemen.

Slecht nieuws

Interesse? Slecht nieuws: dit type Citroen C3 Aircross komt niet naar Nederland. Het is namelijk een compleet andere auto dan die wij krijgen. Deze CC24 is bedoeld voor markten als Zuid-Amerika, Zuid-Oost Azië en India. Dat betekent dat deze versie goedkoper is en minder fraai in elkaar steekt. Onderschat ook de veiligheid en milieuvriendelijkheid niet. De auto ziet eruit als een 2023-model, maar in technisch opzicht ga je er zo tien jaar op achteruit.

Het platform, CMD, is in basis identiek aan de onze. Wel is het onderstel verlengd en afgestemd op de lokale wensen. Ook is het chassis aangepast om een beetje offroad te kunnen rijden. Het feest begint met een 1.2 PureTech-driecilinder, die via een handgeschakelde zesbak de voorwielen aandrijft. Toch wel genieten, nietwaar?

