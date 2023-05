Stand na GP Azerbeidzjan 2023 plus zes dingen die opvielen

Er zijn veel dingen gebeurd afgelopen weekend. Daarom hebben wij speciaal voor jou de GP van Azerbeidzjan 2023 en alles dat ons opviel aan de race.

Moet je drie weken weken wachten op een F1-race, krijg je een een snooze-fest. De fan zal ook wel en beetje murw gebeukt zijn door al het F1-spektakel van het weekend. Twee kwalificaties, een sprintrace en dan – oh ja – ook een hoofdrace.

En het was de hoofdrace waarbij er het minste gebeurde. Behalve De Vries die (weer) crashte waardoor er ineens pitstops waren en Verstappen achter Pérez terechtkwam.

Opvallende dingen van afgelopen weekend

Voordat we de stand na de GP van Azerbeidzjan 2023 delen, waren er enkele dingen die ons opvielen aan de race:

Goede sfeer Aston Martin (logisch)

Bij Aston Martin zijn ze overtuigd van hun kwaliteiten en lijkt de sfeer per race beter te worden. Je zou denken dat Alonso en Stroll geregeld met elkaar in gevecht zijn, maar dat pakken ze behoorlijk volwassen aan. Stroll gaf al aan het begin van de race aan dat hij Fernando níet ging aanvallen. Zo konden beide Aston Martins doorrijden om de het de Mercedessen lastig te maken. Dat plan pakte uitstekend uit, alhoewel ook Lance de muur raakte, precies daar waar De Vries dat deed. Stroll wist de race echter gewoon in de punten uit te rijden.

De Vries verzaakt 3 keer in 3 dagen

Diverse malen zijn we opgekomen voor Nyck de Vries en geven we hem het voordeel van de twijfel. Die AlphaTauri is dit jaar een redelijke zeepkist waar niet heel veel mee mogelijk is. Het was duidelijk dat er dit weekend wél wat te halen viel met de AT04. In de eerste training deed hij het uitstekend, maar daarna zakte De Vries 3 keer door het ijs door 3 keer zichzelf te elimineren.

Positieve noot: als de snelheid er is, kan De Vries die wel uit de auto extraheren en de AlphaTauri heeft dus een specialiteit: hoge snelheidscircuits. Maar De Vries moet nu wel een paar races laten zien dat hij in het veld thuishoort. Hij bungelt nu onderaan het rijderskampioenschap.

Mercedessen niet snel

James Vowles kan niet vroeg genoeg terugkomen bij Mercedes. Het team van Mercedes beleefde niet het beste weekend. Jarenlang was Mercedes verreweg het beste team en jarenlang waren ze het snelst op de rechte stukken. En nu? Ze zijn nergens meer, ergens in het middenveld.

Vergeet niet dat Mercedes twee extreem goede coureurs heeft die de tekortkomingen van de auto heel goed maskeren. Het feit dat de Mercedessen MET het DRS ingeschakeld niet in de buurt komen van auto’s ZONDER het systeem, geeft aan hoe treurig het gesteld is. Op hoge snelheid, in elk geval.

Verstappen niet als een vis in het water

Als het gaat om kwalificeren, starten en stratencircuits gaat het niet altijd briljant voor Max Verstappen. Dit klinkt wat ongelukkig, maar die absolute overspeed die Verstappen kan tonen op reguliere circuits tijdens de race, is er niet altijd op stratencircuits. Pérez voelt zich overduidelijk veel meer thuis op een stratencircuit en Leclerc is de absolute ster als het gaat over snelheid over één ronde. De laatste tijd raken we eraan gewend dat Verstappen alle prijzen binnenhaalt, maar op een stratencircuit is dat niet altijd het geval.

Pérez sterk en stabiel

Dat komt omdat Sergio Pérez juist wel heel erg goed is op stratencircuits. En dat liet hij zien ook. Die leiding in het klassement kreeg hij niet door een mooie inhaalactie, dat was mazzel met de safetycar. Maar tijdens de race kwam Verstappen er lange tijd niet bij in de buurt.

Dus in dat opzicht mag Pérez gewoon een veer in de bips krijgen. In het begin kon Verstappen zijn teammaat nog een beetje volgen, maar naarmate de race vorderde had hij het er heel erg moeilijk mee.

DRS mag wel 100 meter naar voren gehaald worden

Oh ja, voordat we het vergeten. het was een erg saaie race. Zeldzaam, want meestal is Baku City Circuit een garantie voor spektakel. Waarom nu dan niet? Nou, wij denken mede dankzij de korte DRS-zone. Het punt kwam afgelopen weekend 100 meter later dan normaal. Hierdoor was inhalen nauwelijks mogelijk.

Wellicht kwam de saaie race ook omdat iedereen min of meer op de positie reed waar de auto qua snelheid hoort. Dan heb je een veld dat langzaam iets uit elkaar trekt. Ook is Baku niet een circuit waar je een risico kan nemen met bandenstrategie: een pitstop duurt erg lang (je verliest veel tijd hier) en inhalen is vrij lastig.

Rijderskampioenschap

We hebben twee keer een lading punten. Eentje voor de sprint, de andere voor de race. Er worden daardoor flinke stappen gemaakt. Tussen Pérez en Verstappen is het nu spannender dan ooit. Zeker omdat er geen eens sprake is van een DNF van Verstappen. Kudos voor Pérez, uiteraard!

De stand na de GP Azerbeidzjan 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 93 2 Pérez Red Bull 87 3 Alonso Aston Martin 60 4 Hamilton Mercedes 48 5 Sainz Ferrari 34 6 Leclerc Ferrari 28 7 Russell Mercedes 28 8 Stroll Aston Martin 27 9 Norris McLaren 10 10 Hülkenberg Haas 6 11 Piastri McLaren 4 12 Bottas Alfa Romeo 4 13 Ocon Alpine 4 14 Gasly Alpine 4 15 Zhou Alfa Romeo 2 16 Tsunoda AlphaTauri 2 17 Albon Williams 1 18 Magnussen Haas 1 19 Sargeant Williams 0 20 De Vries AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Tussen de Red Bull-coureurs is het spannend, maar als het gaat om de constructeurs is dat vooralsnog niet het geval. Het verschil met de rest is echt gargantuesk. Alle teams hebben punten gehaald, maar het verschil tussen de middenmoot en achterhoede begint duidelijker te worden. Het gat tussen McLaren en Ferrari is enorm.

De stand na de GP Azerbeidzjan 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 180 2 Aston Martin Mercedes 87 3 Mercedes 76 4 Ferrari 62 5 McLaren Mercedes 14 6 Alpine Renault 8 7 Haas Ferrari 7 8 Alfa Romeo Ferrari 6 9 AlphaTauri Honda RBPT 2 19 Williams Mercedes 1

Kwalificatieduel

Let op: we bekijken hierbij de kwalificatie voor de race, niet voor de sprint race of de uitslag van zaterdag! Wat viel ons op? Nou, Hülkenberg heeft geen moeite ermee om Magnussen voor te blijven (ook niet qua racepace trouwens). Dit terwijl Magnussen met gemak Mick Schumacher voorbleef. De Vries staat inmiddels al op 4-0 achter op Tsunoda. Voor het eerst was Hamilton dit seizoen sneller dan Norris in de kwalificatie.

De stand na de GP Azerbeidzjan 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Rijder Rijder Verstappen 3 Pérez 1 Alonso 4 Stroll 0 Russell 3 Hamilton 1 Leclerc 3 Sainz jr. 1 Norris 3 Piastri 1 Ocon 3 Gasly 1 Hülkenberg 4 Magnussen 0 Guanyu 2 Bottas 2 Tsunoda 4 de Vries 0 Albon 4 Sargeant 0

Snelste raceronde

Het was de hele tijd stuivertje wisselen tussen Verstappen, Pérez en Alonso. Superspannend, natuurlijk. In ronde 50 kon George Russell een gratis pitstop maken. Russell had een grote voorsprong op Ocon, waardoor hij op het laatst nog even een setje verse rode banden kon monteren. Russell reed een foutloze snelste ronde en pakte het laatste puntje.

De onderlinge stand na de GP Azerbeidzjan 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Zhou Alfa Romeo 1 Russell Red Bull 1 Verstappen Red Bull 1 Pérez Red Bull 1

Driver of the Day

We houden allemaal van een goed verhaal over de winnende underdog. De kijkers zijn dan ook allemaal heel erg blij Pérez won, want hij kreeg de Driver of the Day-trofee. Nu is dat ook niet onterecht. Hij heeft foutloos en snel gereden, waar velen toch moeite hadden om zonder fouten te kunnen rijden.

De onderlinge stand na de GP Azerbeidzjan 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 2 Fernando Alonso Aston Martin 1 Max Verstappen Red Bull 1

Heeft de Autoblog redactie de race goed voorspeld?

Jaap gaat lekker dit seizoen! Hij wist namelijk zonder de start van de race te volgen dat Pérez zou gaan winnen. Daarmee pakt hij vijf punten. De snelheid van de Aston Martins heeft hij ietsje overschat. Michael had Pérez en Verstappen goed gegokt, maar niet op de juiste positie. Hetzelfde geldt voor Wouter.

De stand na de GP Azerbeidzjan 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap ( PER , ALO, STR) 32 Michael ( VER , PER , ALO) 16 Wouter ( VER , HAM, PER ) 15

Goede coureur = 1 punt, goede coureur op juiste positie: 5 punten

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Miami worden verreden op 3 mei om 20:30.