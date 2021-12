BREEK! NOS haalt GP van Zandvoort binnen

Gewoon gratis de GP van Zandvoort kijken bij de NOS. Vanaf volgend jaar is het zover.

Als je volgend jaar geen abonnement hebt bij NENT of op F1 TV dan kun je in elk geval één Grand Prix gratis bekijken. De NOS mag namelijk de GP van Zandvoort gaan uitzenden! De Nederlandse Omroep Stichting heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met Nordic Entertainment Group (NENT). Zeker de komende drie GP’s die op Zandvoort gereden zullen worden mogen live uitgezonden worden door de NOS.

Samenvattingen, analyses en meer

Dat niet alleen. De NOS gaat vanaf volgend seizoen ook uitgebreidere F1-samenvattingen laten zien. Nu is het nog zo dat de omroep een vrij beknopte samenvatting bespreekt wat niet echt de moeite is van het aangluren. Daar komt in 2022 verandering in. De NOS gaat een ruime samenvatting maken, waarbij ze maximaal 15 minuten van de race en 3 minuten van de kwalificatie mogen laten zien. Inclusief interviews, analyses en een stukje achtergrond.

Nieuwe F1 programma bij de NOS

De NOS is niet van plan om dit alles binnen Studio Sport te proppen. De F1 krijgt daarom een apart eigen programma. Op de zondagen dat er een race is zal het programma tussen 17:15 en 18:00 worden uitgezonden op NPO 1. Mocht het zo zijn dat de race dan pas, of op een later tijdstip, plaatsvindt. Dan zal het later uitgezonden worden.