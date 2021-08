BREEK: Rechter heeft bepaald of GP Nederland doorgaat!

Dan blijft er nu maar één vraag over: heeft de rechter bepaald dat het wel of niet door mag gaan?

Wij Nederlanders gunnen elkaar het succes niet altijd. Iemand die veel verdiend is een uitslover en iemand die heel erg zijn best doet al helemaal. Waar een normaal ‘volk’ blij is om een gigantische wereldsport naar hun land te halen, is dat in Nederland niet zo. Het is nu eenmaal in de aard van het beestje.

Dan doelen we nu voor de verandering niet op het feit dat we de lieve Prins niets gunnen. Nee, met een sport is van alles mis. In dit geval ging het om stikstof-uitstoot. 20 autootjes die in 1,5 uur tijd hun tank leegrijden is verschrikkelijk. Alhoewel we wel een festival- en voetbalnatie zijn. En de CO2-uitstoot van een paar autootjes valt in het niet bij alle bezoekers die naar een evenement toegaan. Maar het gaat natuurlijk ook om de symboliek.

Rechter heeft bepaald of GP Nederland doorgaat

Enfin, er waren nog voldoende Nederlanders die probeerden de Grand Prix van Nederland te dwarsbomen. De rechter heeft zich over de zaak gebogen en waarempel: het bezwaar is verworpen. De Grand Prix van Nederland zal dit weekend gewoon doorgang vinden!

Volgens de aanklager, MOB (Mobilisation for the Environment) zou er te veel stikstof kunnen worden uitgestoten. Meer dan in de vergunning stond vermeld. De MOB wilde dat de race NIET doorging, want eventueel zou er dus te veel stikstof worden uitgestoten. De rechter ging er niet helemaal in mee.

De MOB had namelijk om een voorlopige voorziening gevraagd (lees: voorkomen dat het kwaad al geschied is) in afwachting van een advies dat nog volgt over de uitstoot van de race.

De rechter vond dit geen passend verzoek en oordeelde dat die voorlopige voorziening niet toe wordt gewezen.

Dus over een paar maanden komt er wel een vervolg wanneer het externe advies over de uitstoot binnen is. Dus wellicht sleept dit verhaal zich ook nog voort als we aan Zandvoort 2022 gaan denken…

Via: Uitspraken rechtspraak.