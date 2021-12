Uitverkoop! Van Lambo tot Maserati bij Belgische domeinen

Kijk, dit is een eindejaarssale waar we vrolijk van worden. Een paar fraaie wagens van boefjes worden verkocht door het Belgische domeinen.

In Nederland hebben we Domeinen. In België hebben ze de Finshop. Klinkt als een winkel waar je spullen voor carnaval haalt, maar het bestaat echt. Fin is namelijk een afkorting van Financiën en in dit geval gelinkt aan de FOD. Oftewel de Federale Overheidsdienst Financiën. Auto’s die de Belgische overheid in beslag neemt naar aanleiding van misdaad worden op dit platform verpatst. Dat gaat door middel van (online) veilingen.

Belgische domeinen verkoop

Kerst is in aantocht. Dat betekent dat jij jezelf een leuk cadeautje mag doen voor onder de boom. Het zal niet helemaal passen. Maar dat mag de pret niet drukken toch? De Finshop heeft onder meer een Lamborghini Urus, een Maserati GranTurismo en een Land Rover Range Rover Autobiography in de aanbieding. Het is onbekend wat het verhaal is achter deze auto’s. Wellicht dat je dat pas losgepeuterd krijgt als je de auto daadwerkelijk hebt aangekocht. Wel zo fijn om bij dit soort type auto’s een kloppende historie te hebben, ook al wil je het misschien helemaal niet weten wat er zich heeft afgespeeld met de voertuigen.

De drie veilingen van Belgische domeinen lopen allemaal tegelijkertijd af. Dat is over een klein weekje. Op het moment van schrijven is er op de Maser iets meer dan 31.000 euro geboden. De Urus heeft al een bod van 245.000 euro gekregen en de Range staat op 100.000 euro en een beetje. Waar de Lambo en Range Rover zo op het oog schadevrij zijn, heeft de Maserati minder geluk gehad. Daar is wel wat werk aan de winkel..

Met dank aan Wouter voor de tip!