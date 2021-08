GP Zandvoort voor iedereen gratis te zien op TV

Goed nieuws, de GP van Zandvoort zal gratis op TV worden uitgezonden. Zelfs als je geen klant bent van Ziggo.

Nee, De GP van Zandvoort zal niet live op NPO 1, 2 en 3 tegelijkertijd worden uitgezonden. Zo belangrijk is de race nu ook weer niet. Toch heb je wel de kans om het raceweekend gratis en voor niets in te schakelen en te genieten van de GP van Zandvoort.

Ziggo heeft namelijk bekendgemaakt dat ze hun eigen kanalen gratis openstellen voor een periode van zes dagen. Het gaat hier om Ziggo Sport Totaal-kanalen in de periode van donderdag 2 tot en met dinsdag 7 september. Zelfs als je geen abonnement hebt op ziggy kun je dus inschakelen. Gratis Olav Mol en Jack Plooij, wie wil dat nou niet?

Aangezien het aanbod over meerdere dagen uitgesmeerd wordt krijg je meer gratis te zien dan alleen de GP van Zandvoort. Ook live verslagen en programma’s gemaakt rondom Zandvoort in aanloop naar de GP zijn dus te kijken. Net als de vrije trainingen en de kwalificatie. Niet iedereen hoeft dus naar jou te komen omdat je toevallig Ziggo hebt. Je kunt ook op de televisie bij een ander kijken als hij of zij over een tv-abonnement van een ander bedrijf beschikt.

Naast F1 zijn er in de dagen van het gratis aanbod genoeg andere dingen te zien, mocht je die behoefte hebben. Op racegebied is dit onder nadere NASCAR, de Porsche Super Cup, DTM en de Formule 3. Qua voetbal kun je inschakelen om de eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 te zien.