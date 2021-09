Komt er een tweede GP van Nederland in Assen?

Waarom kiezen tussen Zandvoort en Assen als je ze ook gewoon allebei op de kalender kunt zetten?

Een groot sportevenement kan verbinden, maar in eerste instantie zorgde de Dutch GP voor enige verdeeldheid. Er waren namelijk twee rivaliserende circuits in ons landje: zowel Zandvoort als Assen wilden dolgraag de Dutch GP organiseren. We weten allemaal wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. In Drenthe zullen ze zich er dus bij neer moeten leggen dat Zandvoort het toneel is van de Dutch GP en dat voorlopig zal blijven ook. Of is er tóch nog ruimte voor een GP van Assen…?

Jos Vaessen, voorzitter van de Dutch Grand Prix Foundation, is iemand die het glas de vaas altijd halfvol ziet. Hij ziet namelijk nog steeds ruimte voor een Grand Prix op Assen. “Een land mag best twee races organiseren,” laat de naamgenoot van Jos the Boss optekenen door het Dagblad van het Noorden.

Daar is geen speld tussen te krijgen, want vorig jaar kwam het maar liefst vier keer voor dat er twee GP’s in hetzelfde land werden verreden. Italië mocht zelfs drie keer gastland zijn van de Formule 1. Nu was 2020 alles behalve een normaal jaar, maar er is dus geen enkele regel in de sport die verbiedt dat er twee keer een GP in hetzelfde land wordt verreden.

Vaessen ziet het helemaal voor zich: een race in het voorjaar en een race in het najaar. Dit zou dan in 2023 moeten gebeuren. Volgens hem is er ook veel animo bij oud-coureurs en zelfs uit de kring van de FOM. Vanuit Drenthe en omstreken zal er ook vast animo zijn, want ja… de randstad is zo ver weg.

Je kunt je natuurlijk afvragen: is het reëel om twee GP’s te organiseren in ons kleine landje? Of moet Jos Vaessen zich gewoon gewonnen geven en blij zijn met het feit dat er überhaupt een Dutch GP is? Laat jullie mening – al dan niet ongezouten – vooral achter in de reacties!

Foto: Rookie Max Verstappen in actie op Assen tijdens de Gamma Racing Days in 2015