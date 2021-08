Alle weetjes over de GP van Nederland!

Dit is de week van de Grand Prix van Nederland . Dit zijn alle weetjes die je moet weten!

De komende week zal grotendeels in het teken staan van de Grand Prix van Nederland. Voor het eerst in 35 jaar kunnen we weer een Nederlandse Formule 1 race aanschouwen. Wegens coronaperikelen was dit vorig jaar nog niet mogelijk. Het was namelijk de bedoeling om in 2020 de Grand Prix in Zandvoort te gaan houden.

Thuisraces voor Verstappen

Na de GP van België krijgt Max Verstappen eigenlijk nog een thuisrace. Gek genoeg ligt Spa-Franchorchamps dichter bij zijn kribbe. Verstappen is namelijk geboren in Hasselt. Maar het is een in Monaco woonachtige Nederlander die dus in feite, eh, drie thuisraces heeft. Vijf als je het team meerekent, want de Red Bull-ring ligt in Oostenrijk, terwijl het team van Verstappen huist in Milton Keynes, vlak bij Silverstone.

Zandvoort en GP Nederland weetjes

Kijk, met die weetjes kun je helemaal niets, in principe. Maar we hebben een lading weetjes over de Grand Prix van Zandvoort verzameld voor je. Wellicht kom je een aangeschoten Verstappen-fan tegen die zich na overhandiging van een vaccinatiebewijs en deze feitjes graag op een kop koffie met roomsoezen laat trakteren. Doe er dus je voordeel mee.

De schoonvader van Max Verstappen heeft Formule 1-races gewonnen op Zandvoort.

In 1980 won Nelson Piquet de Grand Prix van Nederland. Nelson is de schoonvader van Max Verstappen, want de vriendin van Max Verstappen is Kelly Piquet. Zij is de dochter van Nelson en een Nederlandse moeder. Piquet is ook de persoon met de laatste pole position. Hij reed een tijd van 1:11.074 in 1985.

GP Nederland is de voorloper van de GP Hongarije

De Grand Prix van Nederland werd in 1986 vervangen door de GP van Hongarije, die sindsdien onafgebroken op de kalender staat.

Niet voor de eerste keer

De 2021-editie van de Dutch GP wordt de 35e editie van deze race. Voor volgend jaar staat de 36e gepland. Met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid kunnen we nummer 3 het jaar erna verwachten (omdat de eerste niet door ging vanwege Covid-19).

‘Afscheid’ Stefan Bellof

De GP van Nederland op Zandvoort is de laatste F1-race die supertalent Stefan Bellof reed. Zijn volgende race, niet in de F1 overigens, zou hij verongelukken na een crash met Jacky Ickx op Spa.

Ietsje langer

Het Zandvoort Circuit was bij de laatste race nog 4,252 kilometer lang. De baan is nu 4,259 km lang.

Heel veel bochten

Ondanks dat Zandvoort een van de kortste banen op de kalender is, zijn er maar liefst 14 bochten. Omdat het maar 15 meter breed is, zal er waarschijnlijk niet veel ingehaald worden.

Arie Luyendijk

De legendarische bocht ‘Bos Uit’ (de laatste bocht) is veranderd in een kom bocht en de naam is veranderd naar ‘Arie Luyendijk bocht’. Hij won tweemaal de Indy 500, waar er gereden wordt op oval-tracks met, jawel, kombochten. Goede cowboy-hoedtik.

Actie

Ondanks dat er weinig inhaalmogelijkheden zijn, kun je de meeste actie verwachten bij de Tarzanbocht en de Gerlachbocht.

Ferrari scoort goed op GP Nederland

Van de teams die nu meerijden, is Ferrari verreweg het meest succesvol geweest op Zandvoort. De Italianen wonnen de GP van Nederland maar liefst 9 keer (8 keer in een officieel wereldkampioenschap). McLaren won ‘m 3 keer.

Belgische winst GP Nederland

Ondanks dat een Nederlander nooit de Grand Prix won, was er wel een Belg die precies dat deed: Jacky Ickx won de race in 1971.

Prost komt ook terug

Alain Prost won de GP van Nederland in 1981. Tegenwoordig is hij adviseur van Alpine (de opvolger van Renault). Hij zal ook aanwezig zijn bij de race.

Prinsen horen horen hier thuis!

De eerste coureur die de GP van Nederland won, was uiteraard een prins! In dit geval gaat het om de brilloze Prina Birabongse Bhanudej Bhanubandh. Het was de laatste Thaise coureur totdat Alexander Albon verscheen in de Toro Rosso in 2019.

Gratis muziek

Davina Michelle krijgt nul euro voor haar optreden. Uiteraard is er dus ook voldoende ruimte voor controverse. De organisatie neemt het werk van artiesten niet serieus en doet het af met een ‘Barter’. Dit houdt in dat bijvoorbeeld Davina Michelle GRATIS moet optreden. In ruil daarvoor krijgt ze een toegangsbewijs. Deze houding naar artiesten is enorm denigrerend. Gelukkig kun je tegenwoordig pandjes kopen bij Prins Bernhard door het volkslied te zingen. Davina is een heldin, want ze zingt alleen gratis als alle andere artiesten WEL gewoon betaald worden.

Succes Jim Clark GP Nederland

Jim Clark is de meest succesvolle coureur op de GP van Nederland, hij won de race viermaal. Jackie Stewart en Niki Lauda wonnen de GP van Nederland beide drie keer.

Geen dominantie Mercedes

Mercedes won slechts éénmaal de GP van Nederland. In 1955 was het Juan Manuel Fangio die iedereen naar huis reed. Daarmee heeft Mercedes statistisch wel een voorsprong op Red Bull, dat de race 0 keer won.

Veel Nederlanders

Max Verstappen is zeker niet de eerste Nederlander die aan de start verschijnt van de Nederlandse GP. Dries van Der Lof, Huub Rothengatter, Michel Bleekemolen, Carel Godin de Beaufort, Jan Lammers, Jan Flinterman, Ben Pon, Gijs van Lennep, Boy Haye en Roelof Wunderink verschenen ook aan de start. De verwachting is dat Verstappen meteen de meest succesvolle coureur is op Zandvoort. Nog nooit haalde een Nederlandse F1-coureur punten tijdens de Nederlandse GP.

Officiële naam GP Nederland

Officieel heet de race de ‘Heineken Dutch Grand Prix’. Ondanks dat er sponsorgeld is, is er dus geen ruimte gemaakt om de artiesten te betalen.

Milieuprotesten

Milieuprotesten zijn niets nieuws in Zandvoort. Al in de jaren ’70 waren er mensen (toen noemden we ze nog gewoon hippies) die grote bezwaren hebben tegen de GP vanwege het milieu.

Zeven teams

Als we kijken naar de laatste GP van Nederland (gewonnen door Niki Lauda, @jaapiyo was erbij), zijn zeven teams er nu nog steeds bij: Williams, McLaren, Ferrari, Tyrell (nu Mercedes), Minardi (nu AlphaTauri), Alfa Romeo én Renault.

Imagecredit: Max en Jos Verstappen op Zandvoort door @wesley1997.