BREEK: Toyota blijkt meest smerige automerk te zijn

Ooit was de Toyota Prius het officiële vervoer van types die zichzelf wat beter wilden voelen dan de rest door een ‘milieuvriendelijke’ auto te rijden. Amper tien jaar later blijkt Toyota echter juist het meest smerige automerk te zijn. Huh?

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, heeft de Jet Set zich dezer dagen 30.000 man sterk verzameld in Glasgow, om te beslissen hoeveel schimmels en soja het gepeupel (wij) in de toekomst naar binnen moeten werken in plaats van biefstuk. Onder het genot van een burgertje of een stukje zalm waarvan de CO2-uitstoot vermeld staat op het menu, keuvelen zij er een end op los. Het is dus kortom, een ideale gelegenheid voor klimaatgekkies om even wat bedrijven die welvaart en welzijn hebben toegevoegd aan onze levens aan de schandpaal te nagelen.

En dat gebeurt dan ook, want consultancy toko InfluenceMap heeft de klimaattop aangegrepen om een lijst bedrijven te publiceren die het meeste zouden lobbyen om klimaatregeltjes tegen te houden. Toevallig dus de bedrijven die vaak tegen de eigen belangen van InfluenceMap opkomen.

Niet geheel verrassend, zijn het respectabele oliebedrijven en autofabrikanten die het moeten ontgelden. De top-3 wordt gevormd door ExxonMobile, Chevron en -jawel- Toyota. Alledrie natuurlijk bedrijven die joekelveel aan onze welvaart en ons welzijn hebben bijgedragen en als logisch gevolg daarvan hier en daar een toefje voedsel voor bomen en planten de wijde wereld in hebben geblazen.

Andere autofabrikanten op de lijst zijn BMW (18de), Daimler (24ste) en Hyundai (25ste). Maar hoe kan het nu dat juist Toyota zo slecht scoort? Nog niet zo lang geleden was de Prius immers een statussymbool onder klimaatgekkies. Zozeer dat South Park er zelfs een hele aflevering aan wijdde.

Wel, na de Prius is Toyota altijd sceptisch geweest tegenover de komst van EV’s. Laat die EV’s nu juist als de heilige graal worden gezien door de klimaatlobby. Toyota zelf gelooft meer in de waterstofauto, die ze nog steeds samen doorontwikkelen met BMW, toevallig het tweede merk op het zwarte lijstje van InfluenceMap. Door aanhangers van de klimaatlobby wordt het plan van de waterstofauto gehekeld. Het zou namelijk fungeren als een excuus om niet aan de slag te gaan met EV’s:

The corporate playbook for holding back climate policy has come a long way from science denialism. But it is every bit as damaging. What we are seeing is not limited to efforts to undermine regulations directly. It also involves prolific and highly sophisticated narrative capture techniques, leading governments down incredibly dangerous paths.

Ed Collins van InfluenceMap, zelf ook niet vies van wat narrative capture techniques