Verstappen heeft de vleugel van Perez gestolen

Red Bull geeft Verstappen de vleugel van Perez.

Na de teleurstellende kwalificatie van gisteren, dachten sommigen dat het aan de achtervleugel van onze held Max lag. In de vleugel van Max bleek na de vrije training weer een scheurtje te zitten. In Amerika was dat ook al het geval. Wellicht is het een teken dat Red Bull de grenzen opzoekt met het lichter maken van onderdelen. Max Verstappen gooide echter meteen koud water op de theorie dat het gebrek aan snelheid aan de vleugel zou liggen. Hij weet het aan een verkeerde balans op de zachtste compound en het incidentje met Tsunoda.

Inmiddels weten we vrijwel zeker dat het niet aan de vleugel heeft gelegen. Perez heeft namelijk uit de doeken gedaan dat Max Emilian na de derde vrij training zíjn vleugel heeft gekregen en vice versa. Checo gaf in de kwali uiteindelijk maar een tiende toe op Verstappen. Normaal gesproken zouden we hem niet veel kans hebben gegeven het beter te doen, maar dat gezegd hebbende zat de Mexicaan er het hele weekend al goed bij. SP11 twijfelt dan ook of de gerepareerde tweedehands vleugel ook een effect heeft gehad op zijn eigen kwalificatie:

Max had een probleem met zijn achtervleugel in de derde vrije training en dus hebben ze mij zijn vleugel gegeven. Ik weet niet waar het aan ligt, maar sinds Q1 voelde de auto ineens helemaal anders. Sergio Perez, de nieuwe Mark Webber

De situatie doet een beetje denken aan de race op Silverstone waarbij Vettel zijn nieuwe vleugel stukreed. Red Bull besloot destijds de nieuwe vleugel van de auto van Webber op die van Seb te monteren. Webber zelf moest het daarna doen met een oudere versie van de vleugel. Hij won daarmee echter wel de race uiteindelijk, waarna hij op de radio de woorden ‘not bad for a number two driver’ uitsprak. Perez zal vanavond ongetwijfeld hopen dat de geschiedenis zich herhaalt…