Deze speciale Land Cruiser kost slechts 55K

In Nederland! Uiteraard kun je dan niet iedereen meenemen in deze speciale Land Cruiser.

Het was eventjes schrikken van de week. De prijs van de Volkswagen Polo GTI werd bekendgemaakt: 37 mille vóór opties. Nu zijn er dingen als BPM-boetes en inflatie. Maar we hebben het over een B-segment autootje met efficiente viercilinder motor die twee jaar geleden nog minder dan 30 mille kostte…

Wat dat betreft hielden we ons hart vast toen Toyota Nederland de prijzen van deze speciale Land Cruiser mee ging delen. Als een Polo GTI al 37 mille kost, dan is een Land Cruiser twee ton, toch? Dat valt mee. De auto in kwestie is de Land Cruiser 70th Anniversary Edition.

Speciale Land Cruiser verjaardags-editie

De Toyota is er om, jawel, het 70 jarige bestaan van dit icoon te vieren. De 70th Anniversary is voornamelijk een extra luxe uitvoering met items als een uitgebreid navigatiesysteem, 19 inch lichtmetalen ‘patta’s’, JBL-audiosysteem met 14 speakers en stoelen die de bips kunnen verwarmen én verkoelen. Daarnaast krijg je een systeem dat Toyota Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS), Crawl Control, sperdifferentieel, multi-terrin select en een multi-terreinmonitor. Jazeker, dit is nog een échte SUV, geen faux-stoere crossover.

Qua uiterlijk kun je deze speciale Land Cruiser herkennen aan de donker-chromen details voor de grille, raamlijsten, omlijsting van de mistlampen en kappen van de buitenspiegels. De zwarte details zijn ook in het interieur terug te vinden. Uiteraard ontbreekt een 70yth Anniversary-logo niet!

Techniek en prijzen

Qua techniek is alles bij het oude gebleven. Dus je hebt altijd een 2.8 liter viercilinder dieselmotor. Deze is goed voor 204 pk aan vermogen en 500 Nm aan koppel. Oh ja, waarschijnlijk doet deze motor het over 50 jaar ook nog steeds. Het is ook een echt werkpaard, je kunt er namelijk 3.500 kilogram mee trekken.









Dan de prijzen van deze speciale Land Cruiser. De 70th Anniversary is er alleen in combinatie met de lange wielbasis. De goedkoopste versie is 54.995 euro. Dat is dan wel de bedrijfswagen-versie op grijs kenteken met twee zitplaatsen. De goedkoopste versie op geel kenteken is ietsje duurder: 127.995 euro. Eh, wat?! Ja, dat is meer dan het dubbele. Wil je nog meer zitplaatsen, dan is dat niet zo duur. Voor 700 euro monteert Toyota een achterbankje. Of je bij het bestellen van een Land Cruiser op geel kenteken ook een bosje bloemen krijgt van het Ministerie van Financiën is niet bekend, maar lijkt het ons erg aannemelijk.

Deze speciale Land Cruiser is per direct te bestellen bij de betere Toyota-dealer.