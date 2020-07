BREEK: Verstappen start Grand Prix Oostenrijk vanaf P2!

Vlak voor de race opeens nog een wijziging op de grid! Verstappen start vanaf P2.

Na de kwalificatie van gisteren was er al wat gemorrel over in de pitstraat: Hamilton zou tijdens zijn twee snelle rondjes in Q3 de regels aan zijn laars gelapt hebben. Hamilton moest zich na afloop inderdaad melden bij de wedstrijdleiding. Zij oordeelden echter dat Hamilton zijn tweede stek op de grid mocht houden. Één van de twee snelle rondes werd weliswaar doorgestreept, maar dat veranderde niks aan Hamiltons resultaat.

Red Bull Racing heeft het er echter niet bij laten zitten. Met wat beelden van de 360 graden camera op Hamiltons auto is men nogmaals naar de wedstrijdleiding gestapt. Deze actie heeft succes gehad, want bij het opstellen van de grid staan Max’ spulletjes opeens op de tweede stek. Hamilton daarentegen is verwezen naar de vijfde startplek.

Gisteren claimde de Brit nog dat hij de gele vlag veroorzaakt door teammaat Bottas niet kon zien door de stofwolk die BOT’s auto opwierp. Op de beelden zie je echter alsnog een duidelijk knipperende gele lamp in bocht vijf op het moment dat Hamilton daar langskomt. Op basis daarvan heeft de FIA Hamilton dus toch bestraft.

Het is natuurlijk episch voor de kansen van kniel weigeraar Verstappen. In plaats van twee Mercs voor zijn neus, is het er nu nog eentje. En tussen Max en Hamilton staan nu Max’ mattie Lando Norris en Max’ teammaat Alexander Albon. Mercedes kan Verstappen, die start op de mediums, dus ook niet strategisch piepelen. Kortom, even wat langer doorrijden dan Bottas en die overwinning binnenslepen. Straatfeest.