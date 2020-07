Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk 2020

Naar bericht voor de kwalificatie in Oostenrijk: het is afgelast vanwege CORONAAA!1!! Nee geintje. Jetzt geht’s los!

Je gelooft het bijna niet totdat de coureurs de baan oprijden, maar het is echt zo. We beginnen dit weekend na ruim zes maanden 2020 aan het nieuwe F1 seizoen! Plaats van handeling is de Red Bull Ring in het pittoreske Oostenrijkse Spielberg. Het is (tegenwoordig) een kort baantje, waar motorvermogen best belangrijk is. Dat zou goed nieuws moeten betekenen voor Honda. De Japanners hebben namelijk stug doorgezwoegd en nog even wat extra pk’s uit hun power unit gevonden voor de eerste race van het jaar.

Desalniettemin zagen we in de vrije trainingen weer een oh zo bekend plaatje zich aftekenen. Oké, de Silberpfeile zijn dit jaar omgelakt tot Schwartzpfeile, maar het punt is dat ze uiterst dominant ogen. De macht van Mercedes wordt nog eens onderstreept door de Rosapfeile van Racing Point. Zowel in snelle ronden als in long runs lijken Perez en Stroll zich te kunnen mengen in de strijd met Red Bull en Ferrari om de titel best of the rest. Op deze baan tenminste, misschien is het beeld elders anders. Of misschien zorgen de kwalificatie en de race nog voor een verrassing. We gaan het zien!

Q1:

Giovinazzi en Raikkonen zoeken in slagvolgorde als eerste de baan op. Het is eigenlijk niet zo’n goed teken voor Alfa Romeo. Dit was de rol die Williams vorig jaar had. Neemt Alfa Romeo de rode lantaarn over? In de vrije trainingen bleek de pace van de Alfa’s in ieder te ontbreken, vooral over één rondje. Giovinazzi blijkt op de meet nipt sneller dan Raikkonen. De Williamsen gaan dan toch maar als tweede team los, waarbij Russell in eerste instantie heel krap achter Raikkonen terechtkomt. Rookie Latifi is voorlopig een dikke halve seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Dat is op zich veel te veel, maar het valt gezien de verwachtingen misschien nog mee voor NL6.

Tot vreugde van de Nederlandse fans, toont Max Verstappen een vleugje snelheid door de eerste plek te pakken. Bottas is langzamer en ook Hamilton komt later niet aan de tijd van VER. Heeft Honda dan toch zitten zandzakken in de vrije trainingen? De tijd van Albon doet ons eerder denken dat Max er weer een megalap uit heeft gepeurd. De Britse Thai is namelijk ruim zes tienden langzamer dan onze Max.

In het middenveld is het verder ontzettend spannend. Een paar tienden maken het verschil. Toch zijn het ‘als vanouds’ Alfa Romeo, Williams en Haas F1 die het meest moeten bibberen in Q1. Van het zestal coureurs dat uitkomt voor deze drie teams, is Grosjean uiteindelijk de gelukkige. Hij haalt Q2. De andere vijf liggen eruit. Ook Kvyat en Ocon waren bijna het bokkie geweest, maar zij komen met de schrik vrij.

De afvallers: Magnussen – Russell – Giovinazzi – Raikkonen – Latifi

Q2

Aan het begin van Q2 laten alle coureurs de tijd aanvankelijk langzaam wegtikken. Dan zoeken de zwarte Mercs de baan op. Ondanks de dominantie in de trainingen gaan ze voor de zachte rode band. Dat lijkt verstandig, gezien het feit dat de top-10 in Q1 binnen zes tienden van een seconde zat. Toch kiest Max Verstappen ervoor de baan op te gaan met het hardere gele rubber! Dat kan een interessante worden voor morgen, mits de Nederlander er tenminste in slaagt Q3 te redden met deze bandjes.

Het lijkt teveel risico om te nemen. Verstappen is met zijn eerste poging zeven tienden van een seconde langzamer dan Hamilton. Dat is voorlopig genoeg voor P7, maar er staan nog een paar klanten achter Max die op de softs geacht moeten worden sneller te kunnen. Max doet daarom nóg een poging op dezelfde banden. Helaas gaat hij in de laatste bocht heel minimaal door het stof. Hij verbetert wel zijn tijd en zijn positie naar de zesde stek. Pokeren in de pitbox bij Red Bull Racing.

Mercedes staat overigens -uiteraard- op P1 en P2, met Norris op P3 op 0,615 seconden. Norris’ teammaat Sainz staat slechts negende, op 0,783 seconden. Tussen beiden staan nog Stroll, Perez, Verstappen, Ricciardo en Leclerc. Jazeker, het is een kort en simpel baantje, maar we kunnen wel stellen dat achter Mercedes alles dicht bij elkaar staat.

Dan komen de laatste rondes en volgt ‘de beslissing’ bij Red Bull. Ocon komt niet verder dan P14 bij zijn rentree. Sainz springt wel voorbij Verstappen, evenals Albon. Maar de andere kandidaten verbijten zich op de tijd van Max op geel. Zelfs Leclerc en Vettel doen dat. Er tekent zich een loodzwaar jaar af voor team rood. De Ferrari’s kunnen niet verbloemen dat er nul-komma-nul pace zit in de SF1000. Charles Leclerc komt net aan door Q2 op P10, Vettel beleeft een pijnlijke exit op P11. Ouch, ouch, ouch.

De malaise bij de Italianen is echter episch nieuws voor Verstappen. De Nederlander is de baan op gegaan met rode banden, maar als het team ziet dat zijn concurrenten falen, remt Max hard af voor de finish. MV33 mag dus morgen starten op de medium banden, terwijl de Mercs los moeten op softs! In de staart van het veld halen naast Vettel en Ocon ook de Alpha Tauri’s en Grosjean Q3 niet.

De afvallers: Vettel – Gasly – Kvyat – Ocon – Grosjean

Q3

En dan het antwoord voor all the marbles: is Mercedes écht zo dominant als het lijkt? In de eerste kwalificatie van het jaar moeten de kaarten nu op tafel. Wederom kiest Mercedes als eerste het circuit, op de voet gevolgd door de twee McLarens. Stroll en Ricciardo vinden het aanvankelijk wel best. Zij opteren waarschijnlijk voor slechts één snelle run.

Bottas is de eerste man die onder de 1:03.00 duikt met een 1:02.939. Hamilton komt voorlopig niet aan de tijd van de Fin. Sommige experts hadden dat al voorspeld vóór de race. Als het zo blijft, heeft VB77 wel mooi zijn snelheid verstopt voor zijn teamgenoot het hele weekend. Norris breekt zijn eerste snelle ronde af. Sainz doet dat niet, maar geeft een volle seconde toe op Bottas. Oef.

Dan is het de beurt aan Verstappen. We houden onze adem in, maar het eindresultaat is niet geweldig. Verstappen geeft zes tienden toe op Bottas. Nu rijden de Red Bulls en Mercs uiteraard op dezelfde (zachtste) compound banden. Toch wel een pijnlijk verschil op zo’n korte baan. Albon gaat naar P4 op drie tienden van Max.

Bij de laatste pogingen zien we direct slecht nieuws. Max zet een gele eerste sector neer. Hoewel hij op de rest van de baan nog iets terugpakt, komt hij niet binnen een halve seconde van Bottas. De Fin gaat trouwens in de laatste bocht van de baan, maar voelt daarvan geen pijn. Hamilton verbetert namelijk wel zijn tijd, maar blijft steken op twaalf duizendsten van een seconde. BOT dus op pole! Norris doet goede zaken met P4, voor Albon en de toch wat tegenvallende Perez. Leclerc weet de Ferrari nog naar een zevende plaats te slepen, vóór Sainz, Stroll en Ricciardo.

F1 kwalificatie Oostenrijk 2020: De volledige uitslag