Britse multimiljonair verongelukt met 385 km/u - Autoblog.nl

De Britse multimiljonair Zef Eisenberg verongelukte tijdens een crash met een snelheid van 385 km/u.

Records worden telkens verbroken. In het geval van snelheidsrecords gaat dat helaas niet zonder risico. Gisteren probeerde Zef Eisenberg een snelheidsrecord te verbreken. De Britse multimiljonair verongelukte tijdens zijn poging. Hij reed een snelheid van ongeveer 385 km/u. Dat meldt Motorsport UK.

Maximuscle

Zef Eisenberg verdiende zijn geld onder meer met Maximuscle. Dat is een bedrijf in voedingssupplementen dat hij zelf heeft opgericht en groot gemaakt. Daarnaast was hij een petrolhead én snelheidsfreak in hart en nieren. In de afgelopen 10 jaar heeft hij meer dan 70 recordpogingen ondernomen. Daarbij was hij niet eenkennig, het ging om diverse records op zowel de motorfiets als in een auto.

Elvington Airfield

Helaas ging het gisteren fout en werd het Eisenberg fataal op Elvington Airfield. Dat is toevallig ook de locatie waar Richard Hammond crashte tijdens een snelheidspoging. In dat geval ging het om een straalvoertuig. Eisenberg probeerde het in een Porsche 911 Turbo. Deze was getuned en leverde meer dan 1200 pk. Dat is meer dan het dubbele dat de 991 in kwestie standaard leverde.

Onduidelijk

Bij de recordpoging kwam de Porsche naast de baan terecht en crashte deze. Daarbij kwam de Britse multimiljonair om het leven. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het wordt op dit moment onderzocht door de organisatie van het evenement. Eisenberg laat zijn vriendin en twee kinderen achter.

Fotocredits: Facebook pagina van Zef Eisenberg