Video - Mercedes gooit zand in gezicht van G-Klasse-koper - Autoblog.nl

Kennelijk moet je wel het een en ander ondergaan voor je een Mercedes G-Klasse kan kopen, waaronder zand in het gezicht.

De Mercedes G-Klasse is zo’n typische offroader die eigenlijk nog maar zelden het terrein ziet. Net als de Range Rover, is het een bolide geworden om mee te pochen. Om langzaam door de betere winkelstraten te rijden, terwijl je neerkijkt op het gepeupel in hun simpele hatchbacks.

Tegelijkertijd is de G-Klasse – net als de Range Rover – oorspronkelijk bedoeld als een echte terreinwagen. Een vierwielaangedreven SUV die over ieder terrein moet kunnen rijden. Wat dat betreft zijn het net als die dure horloges waarmee je honderd meter de diepte in kan gaan. Je kan het, maar dat betekent niet dat iemand het echt gaat doen.

Toch blijft Mercedes hameren op die offroad-capaciteiten. Neem bijvoorbeeld bovenstaand filmpje van het Mercedes-Benz-YouTube-kanaal. Een klant wil daar zijn Mercedes G-Klasse komen ophalen, maar moet daarvoor eerst een serie tests ondergaan. In het filmpje krijgen we ze niet allemaal te zien. Wel zien we dat Mercedes kennelijk eerst zand in het gezicht van de G-Klasse moet gooien. Oh, en je moeder wordt ook gedwongen om mee te doen. Een interessante verkooptechniek, maar getuige het straatbeeld werkt het wel.

Wil jij ook zand in je gezicht krijgen en een G-Klasse kopen? Dan moet je diep in de buidel tasten. Mercedes vraagt namelijk 180.948 euro voor de goedkoopste G-Klasse, waarmee je de G350d hebt. Die heeft een turbodiesel zes-in-lijn, die 286 pk levert en 600 Nm koppel.