Autoblog garage: optische aanpassingen voor BMW 325 - Autoblog.nl

Uiteraard gaan we gewoon weer door het met updaten, verbeteren en verfraaien van de BMW. Voor vandaag: optische aanpassingen in de vorm van schadeherstel, een Alpina-spoiler en keramische glascoating.

Aanvankelijk was de aanschaf van de Alfa Romeo 159 duurtester bedoeld als experiment. Een soort ‘banger’ (US) of een ‘beater’ (UK) of een ‘hok’ (NL). Kijken hoelang de Italiaan het vol zou houden. Maar een Alfa Romeo is als een vrouw. Het heeft enorm veel zorg, aandacht, liefde en geld nodig en dan weet ze je positief, maar ook negatief te verassen. Uiteraard ben je er zelf bij. Ik heb met mijn Alfa Romeo veel kunnen doen en heb er absoluut geen spijt van. Elke keer als ik een 159 zie, word ik er zelfs blij van. Het blijft een plaatje.

Vergezochte analogie

De huidige BMW is dan meer de ietwat stijve directiesecretaresse. In een mantelpakje komt het mooi tot zijn recht. De analogie is natuurlijk ver gezocht, hopeloos seksistisch en magertjes, maar in dit geval wel treffend, mijn inziens. Het enige waar ik spijt van heb met de Alfa, is dat ik het niet heb afgemaakt. Ik had nog wat optische aanpassingen in gedachten. Mijn idee was om de Alfa Romeo 159 te voorzien van een Brera-neus, alle schades te verhelpen en te spuiten daar waar nodig.

Er zat echter te veel werk aan, wat zich uitte in de kosten om het een beetje mooi te krijgen. Drie- tot vierduizend euro ben je zo kwijt. Dat geld heb ik maar in het BMW-fonds gestoken. Vergeeft u mij de lange intro, maar ik kan er enorm veel waardering uit halen om auto’s lichtjes te modificeren, technisch in topconditie te brengen en optisch goed te verzorgen. De reden is simpel: als je alles simpelweg bijhoudt, vallen de kosten lager uit dan wanneer je constant gaten moet dichten. Oh: en je kan naar een mooie auto kijken. Dat is ook wat waard.

Upgrades BMW

Qua design is de Alfa Romeo 159 véél mooier dan de BMW 3 Serie, maar mijn witte BMW is optisch gezien in betere conditie dan mijn ex-Alfa Romeo ooit was. Dat gezegd hebbende, was het niet allemaal hosanna. De kilometers vliegen onder de KS-742-X heen. In een paar maandjes tijd is er al weer 21.000 km bij gereden. Ik heb de auto eerst een grote beurt gegeven. En daarna nog eentje.

Twee weken later heb ik alle defecten, mankementen en schoonheidsfoutjes laten verhelpen. Vervolgens is er een setje BBS RX-R velgen onder gemonteerd en als laatste modificatie een Bilstein B12 Pro-kit gemonteerd. Nu is het tijd voor de volgende stap: zorgen dat ze optisch in topconditie blijft.

Exterieur (nog) niet in topconditie

Want ondanks dat de BMW 325d technisch in topconditie was, was het exterieur dat niet helemaal. Toen ik de auto kocht, zat er een plek op het rechter-achterscherm. Dat was het enige echt grote ‘mankement’. Verder stond de auto behoorlijk goed in de lak. Echter, Alpin Weiss II is géén metallic lak. Daarnaast was de auto een beetje smoezelig. Elke week wassen werd door drukte om de drie weken wassen. Kortom, het was tijd voor een beetje liefde en optische aanpassingen.

Zeker de velgen konden liefde gebruiken. In twee maanden tijd hebben de wielen drie flinke optaters gehad. De eerste keer was een subtiele stoeprand schade (leuk man, dat Amsterdam…). De tweede keer was bij het aanrijden naar een tolpoortje (met rand). Die twee keren viel de schade wel mee. De derde keer was een uitwijkmanoeuvre voor een zeer haastige Duitser. De daardoor ontstane schade viel helaas niet mee.

Ringen

Maar ja, als je 19” monteert is de kans dat iets fout groter dan met 17”. Dus niet mekkeren, zo spoedig mogelijk laten fixen. Gelukkig bleken de velgen erg sterk en de wielranden voorzien van ‘ringen’. Deze levert BBS standaard op alle flowformed-velgen. Het voordeel: de eerste twee keer is de beschermingsring aan gort gereden. Echter. De derde keer een ring én een paar spaken. Au.

Blote billen gezicht

Kortom, dat moest dus allemaal even aangepakt worden. En als we dan toch bezig zijn: de neus. Zoals gezegd vond ik de Alfa Romeo veel mooier qua lijnvoering. Echter, de BMW 3 Serie van na de facelift (LCI zoals dat heet bij BMW) kan ik erg waarderen. Alleen vond ik de auto altijd een beetje een ‘blote-billen-gezicht’ hebben: ik was op zoek naar wat optische aanpassingen zonder te veel aan te moeten passen.

Oplossing

Nu is daar een oplossing voor in de vorm van een M Sport-pakket. Echter, ik vind die voorbumper niet zo mooi (maar een beetje lelijk) en de achterbumper is op zich prima, maar dat zwarte vlak wat een ‘diffuser’ moet voorstellen, vind ik ‘knaak’. Het maakt de auto optisch ook smaller. Daarbij vind ik het juist wel leuk dat de auto aan de achterzijde niet zo spannend oogt.

Aan de voorzijde wilde ik graag wat meer ‘überholprestige’, zonder de basis-lijnvoering te kort te doen. Een Kerscher-bodykit of imitatie M3-kit gaat mij even te ver. Het moest én in lijn zijn met de rest van de auto én van goede kwaliteit.

Alpina

Zo kwam ik uit bij Alpina voor de optische aanpassingen. Naast fabrikant is Alpina ook gewoon een tuner. Je kunt diverse Alpina-onderdelen gewoon bij Alpina bestellen. Uiteraard kun je nèt niet alles bestellen en voor de meeste motorische upgrades zul je alsnog het complete product bij hen moeten kopen. Maar onderstellen, velgen, bumpers, spoilers, oliekoelers en dergelijke kun je gewoon bij Alpina aanschaffen.

Zodoende heb ik een paar keer door de folder gekeken en een voorbumper-lip ‘419’ besteld. Deze optische aanpassing is specifiek voor de BMW E90 en E91 LCI, voor de pre-LCI modellen is er een andere lip. Hetzelfde geldt voor de Coupé en Cabrio. Die Alpina-lip is niet alleen van Alpina, maar ook voor een Alpina: de B3 Bi-Turbo en D3 Bi-Turbo hadden exact deze lip. Die D3 Bi-Turbo is een beetje een rare. In principe komen de prestaties van de 325d (204 pk) en Alpina D3 Bi-Turbo (215 pk) behoorlijk overeen. Later hierover meer.

Van Essen Carcleaning

Paar dagen later was de Alpina-voorspoiler inclusief toebehoren binnen. Daarna een afspraak gemaakt bij Van Essen Carcleaning in Nunspeet, met de vraag of de auto weer helemaal strak gemaakt kon worden, inclusief montage van de Alpina bumper-lip. Maar natuurlijk! Wel prettig als je geen prijs krijgt, maar het verzoek om even langs te komen met de auto. We komen er zo nog even op terug, maar voor een auto naar topstaat brengen is geen ‘vaste prijs’ of ‘indicatie’. Het hangt er natuurlijk van af wat je mee brengt.

Lijstje met optische aanpassingen / punten:

Het was een mooie gelegenheid om over de fraaie snelwegen van de Veluwe te rijden. Bij Van Essen concludeerde ze dat de auto in goede fraaie staat was, maar die lakschade moest zo snel mogelijk bijgewerkt worden. In totaal moest dit allemaal gebeuren:

2 BBS RX-R velgen repareren

Schadeplek rechtsachter bijwerken

Schadeplek rechtsachter spuiten

Alpina 419 frontlip spuiten en monteren

Reinigen exterieur

Ceramic Glass coating

Ceramic glasscoating

De Ceramic Glasscoating a.k.a. glascoating is een geval apart. Ja, je kan een auto geregeld wassen en dat helpt ook daadwerkelijk, maar het beestje is 9 jaar oud en heeft al meer dan anderhalve ton gelopen. Dus een extra beschermings laag kan geen kwaad. Je kan ‘m goed in de was zetten. Daar gaat ‘ie in sommige gevallen briljant van glanzen, maar een paar weken later ben je dan weer aan de slag. Je kan ook kiezen voor een polymeercoating, maar dan kun je een paar maanden later weer opnieuw beginnen. Met een glascoating ben je meteen een tijdje onder de pannen.

Over een tijdje gesproken: je moet wel even zonder auto kunnen. Daarom stond er een weekje een Fiat Punto voor de deur. Vanwege het feit dat Van Essen Carcleaning niet helemaal naast de deur ligt (en zeker niet op de route), was het even uitvogelen wanneer we de auto konden halen. Het werd om 07:00 ’s ochtend op een zaterdag. Man, wat smaakt koffie dan goed!

Cliché

Het voordeel was namelijk dat we de auto konden aanschouwen in de ochtendzon. Het moment dat Arien (Van Essen, de eigenaar) de auto om de hoek rijdt en je ziet je eigen auto op die manier, word je er toch een beetje emotioneel van. Althans, ik als zelfverklaarde petrolhead. Ik wilde niet direct het cliché-matige fabrieksnieuw van stal halen, maar de auto kwam gewoon nieuw over.

Uiteraard is het iets dat je in het echt moet aanschouwen om het op je in te laten werken. Er was werkelijk geen krasje of plekje te bekennen op de lak. Er waren voordat ik ‘m bracht wel wat kleine dingetjes, zo kon je onder bepaalde hoeken ‘///M325d’ lezen, dat was de badge die ik zelf ‘kundig’ verwijderd heb. Tot zover de inbreng van mijn twee linkerhanden.

BBS RX-R velgen en Alpina-bumper

De BBS RX-R velgen waren eveneens als nieuw. Ze zijn helemaal gereinigd, behandeld en de beschadigde velgen zijn gerepareerd en opnieuw gespoten. Ook zijn de beschadigde ringen vervangen. Deze ringen kun je gewoon bij BBS bestellen en zijn ongeveer 65 euro per stuk. Dat scheelt een enorme slok op de borrel. Ook de voorbumper zit er keurig op. Niet ongeveer goed: maar precies goed. Volgens Van Essen is het lekker werken met Alpina-onderdelen: de pasvorm is gewoonweg perfect.

Vandaar dat een klein beetje investeren in originele kwaliteit geen kwaad kan. Zowel voor de velgen als met de voorbumper. Ik vind het qua looks een enorm verschil maken, zonder dat het er te dik bovenop ligt. Ik heb expres niet gekozen voor de zwarte letters of de Dekoset-striping. Het is geen echte Alpina, dus dat laten we even lekker zo.

Kosten glascoating

Ja, we gaan ongetwijfeld de vraag krijgen wat kost dat nou? Bij deze zullen we het antwoord geven, zodat er vervolgens gezegd kan worden dat het ‘te duur’ is. Prima. Houdt er even rekening mee dat het aanbrengen van de coating in dit geval slechts een gedeelte van de kosten was. Voordat je de coating eroverheen aanbrengt, moet de auto helemaal grondig zijn gereinigd. En nee, dat is niet een kwestie van even met een spons en zeem erover heen gaan.

De twee-laags keramische coating kost voor een E91 ongeveer 1.000 euro exclusief de btw. Dan moet je niet met schades aankomen (zoals ik wel gedaan heb). Persoonlijk ben ik van mening dat die kosten gewoon reëel zijn. Ze zijn er immers meer dan een week mee bezig geweest.

Investering

De laag is namelijk dermate sterk dat krasjes, plekjes en dergelijke pas véél later terugkomen. Ik zie het wat dat betreft als investering. Oh, en ik vind het bijzonder gaaf.



Aangezien er 50.000 kilometer per jaar mee gereden wordt, hoop ik diverse 200-300 euro plekjes te kunnen voorkomen. Nu is dat heel erg lastig te meten, we weten het. Op deze manier kan ik de auto beter in goede staat houden, want na elke keer wassen is de auto weer zoals op de foto’s en dat is met een waxoil of polymeer behandeling alleen in de beginperiode het geval.

Over wassen gesproken, dat mag pas na twee weken. De laag moet eerst even goed inwerken en zich ‘zetten’. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de vorderingen. Per jaar zal ik één keer bij Van Essen langs moeten komen om de boel te inspecteren en bij te werken waar nodig. Aandachtspuntje, in geval van schade moet het hele paneel weer opnieuw gecoat worden.

Op die manier kan de auto in fraaie conditie blijven. Uiteraard zullen we tussendoor voldoende updates schrijven over het wel en wee van de lak en hoe deze zich nu houdt. En uiteraard staat er nog het één en ander op de planning voor de BMW 325d. Geen optische aanpassingen meer, overigens. Nee, volgende update gaan we even wat dieper in op de techniek. De auto komt ‘goed’ over, maar klopt dat ook? En kan het beter? We behandelen de motor , de transmissie en een hoop ongebakken lucht. Houd Autoblog dan ook goed in de gaten!