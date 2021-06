Bugatti Chiron Super Sport: 1.600 pk en 440 km/u - Autoblog.nl

De Bugatti Chiron Super Sport is een soort terug van weggeweest, dus mocht je er nog eentje willen kopen..

We duiken even terug in de tijd. In 2019 is de onthulling van de Bugatti Chiron Super Sport 300+. Een zeer exclusieve Chiron die maar liefst 490 km/u wist te behalen. De exclusieve Franse autofabrikant bouwde slechts 30 exemplaren van dat ding, met een prijskaartje van 3,5 miljoen euro exclusief belastingen. Wie destijds er geen eentje wist te bemachtigen krijgt nu een kleine herkansing. De Chiron Super Sport is namelijk aangekondigd.

De Bugatti Chiron Super Sport is een nieuw model, dat sterke overeenkomsten heeft met de 300+ uit 2019. De topsnelheid ligt wel wat lager. Maar we gokken dat klanten ook wel genoegen zullen nemen met 440 km/u. De 8.0-liter W16 levert 1.600 pk en 1.600 Nm koppel. In vergelijking met een ‘gewone’ Chiron is er bovendien 23 kg van het gewicht gesnoept.

De prestaties zijn indrukwekkend. De Chiron Super Sport sprint van 0-200 km/u in 5,8 seconden. Van 0 naar 300 km/u is 12,1 seconden nodig. Er zullen maar weinig auto’s op deze planeet zijn die bij 403 km/u opschakelen van de zesde naar de zevende versnelling. De Chiron Super Sport accelereert zeven procent sneller naar 400 km/u vanuit stilstand in vergelijking met een regulier exemplaar. Bugatti levert deze auto met speciaal ontwikkelde Michelin Pilot Sport Cup 2. Deze banden kunnen snelheden tot 500 km/u aan. Er is dus wat marge.

Waar de Chiron Super Sport 300+ gelimiteerd was tot 30 stuks, spreekt het merk niet over een gelimiteerde oplage met deze Super Sport. De Bugatti Chiron Super Sport kost 3,2 miljoen exclusief belastingen. De eerste leveringen zullen in het begin van 2022 plaatsvinden.