Zo ziet 3.920 km/u in één foto eruit

Je mag de Bugatti Chiron Super Sport 300+ in elke kleur krijgen, zo lang hij maar zwart is.

Er kwam in 2019 ineens weer een nieuwe stap in de grote ‘300 mijlen per uur-rel’. Bugatti knalt namelijk even een Chiron naar deze magische snelheid. Op een ideale morgen heeft een bijzondere Bugatti Chiron aan het einde van het rechte stuk op Ehra-Lessien de duizelingwekkende snelheid neergezet van 304,773 mijlen per uur, of 490,484 km/u. De Chiron was wel een beetje aangepast: een langere staart, anders getekende koelsleuven rondom en een koets van naakt koolstofvezel met oranje strepen.

Bugatti Chiron Super Sport 300+

Wat Bugatti van plan was werd duidelijk een tijdje erna. De Bugatti Chiron Supersport 300+ is de auto waarmee ze dit record hebben gereden, die later onthuld werd als een speciale editie in oplage van 30 stuks. Let wel: dit is een speciale editie op de Bugatti Chiron Super Sport, die zonder oranje strepen en met elke kleur die je wil komt.

Levering Bugatti Chiron SS300+

Maar even terug naar die Bugatti Chiron Super Sport 300+. Want die is nou al sinds eind 2019 onder ons en anno 2021 hebben klanten hun auto nog niet. Tenminste, nu wel. Bugatti heeft de eerste acht exemplaren afgeleverd aan vermogende klanten. Allemaal zijn ze dezelfde kleur – dat moet ook – als de recordauto. Dat levert dan weer leuke plaatjes op.

De Bugatti Chiron Super Sport 300+ kan dus erg hard, wat te danken is aan meer pk. De reguliere Chiron heeft 1.500 pk, terwijl de 300+ er 1.600 stuks heeft. Ook is dus de aerodynamica veel beter. Wie liever iets sneller de bocht om gaat, moet de Pur Sport hebben.