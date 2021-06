Elektrische auto geweerd bij appartementen - Autoblog.nl

Uit angst voor onbedoelde kampvuurtjes wordt de elektrische auto geweerd bij appartementen.

De overgang van verbrandingsmotoren naar alternatieve aandrijflijnen gaat gepaard met de nodige opvliegers. Sommige petrolheads lopen rood en anderen krijgen ineens nestdrang. Met nieuwe technieken komen ook nieuwe angsten. Of ze ook gegrond zijn of niet, is een ander issue, zo blijkt.

In dit geval zijn het de VVE’s die erg bang zijn. Een VVE is een ‘Vereniging Van Eigenaren’. Die zie je voornamelijk je bij appartementcomplexen. Er zien tientallen VVE’s die op dit moment erg angstig zijn voor elektrische auto’s. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Niet zo alleen de auto zelf, maar ook de brandgevoeligheid tijdens het laden.

Elektrische auto wordt geweerd

In veel gevallen worden de laadpalen geplaatst in de parkeerkelder. Precies, dat is recht onder het appartementen-complex. Om alle risico’s uit te sluiten, wordt de elektrische auto geweerd bij veel appartementen-complexen. Dat was het advies van Brandweer Nederland. Om elk risico uit te sluiten, was het verstandiger om EV’s buiten te parkeren. Een brandende EV is namelijk veel lastiger te blussen. Dat niet alleen, de brand zou ook ‘feller’ zijn.

Deze waarschuwingen misten hun uitwerking niet. De plannen om laadpalen in de garages te plaatsen worden uitgesteld. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Palen die al zijn geplaatst, worden uit voorzorg losgekoppeld en verwijderd. Daarnaast zijn er voldoende VVE’s die besloten hebben dat het überhaupt niet meer toegestaan is om je elektrische auto te parkeren in een garage. Nog gekker, bij diverse VVE’s is er (unaniem!) besloten dat je met je EV niet eens náást het complex mag parkeren.

Geen bewijs

Het grote probleem is dat er simpelweg geen keihard bewijs is dat elektrische auto’s eerder in de fik vliegen dan auto’s met een verbrandingsmotor. Er wordt sinds 2021 melding gemaakt als de auto een ‘alternatieve aandrijflijn’ heeft. Dat geldt dus ook voor hybrides en plug-in hybrides. Op dit moment staat de teller op 22 incidenten.

Het is nog best een groot probleem, want in totaal zijn er zo’n 500.000 parkeerplaatsen die onder het beheer van zo’n VVE vallen. Een paal via de gemeente aanvragen lukt niet, want een bewoner van zo’n complex heeft immers al een parkeerplaats. Dat is een van de voorwaardes voor veel gemeenten om zelf palen te plaatsen.

Bron: Algemeen Dagblad.