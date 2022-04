Bugatti en Rimac plagen ons met eerste nieuwe auto’s

Bugatti en Rimac kondigen de eerste grote stap in hun samenwerking aan, maar proberen ondertussen al vast duidelijk te maken dat er ook al twee auto’s aankomen.

We hebben eigenlijk niks dan lof voor het Kroatische Rimac. Oprichter Mate Rimac kwam nogal uit het niets met een elektrische supercar die al vrij snel indruk maakte. Men zag al snel brood in de ideeën van het merk en veel grotere merken gingen investeren in hun batterijtechnologie. Dat zorgde ervoor dat Rimac op hun beurt weer kon investeren in andere bedrijven. Vorig jaar werd namelijk bekend dat Rimac een deal heeft gesloten met Bugatti en de twee nu een joint venture aangegaan zijn. Porsche wordt ook nog bij de deal ingesloten: een bijzondere driehoek.

Concreet

De deal tussen Bugatti en Rimac is nog zo vers dat we niet nu al een model gebouwd tussen de twee merken kunnen verwachten. Toch willen de twee ons duidelijk maken dat ze wel ergens mee bezig zijn. Dat deden ze in het persbericht over een nieuwe designstudio voor de twee merken die geopend is in Berlijn. Gepresenteerd door Achim Anscheidt, de nieuwe designbaas van Bugatti en Emilio Scervo, de CTO van Bugatti. De heren zijn trots op deze aankondiging maar de stralende gezichten van het duo lijken een afleidingsmanoeuvre te zijn. Het bord waar ze voor staan vinden wij namelijk interessanter.

Nieuwe auto’s Bugatti en Rimac?

Aan de rechterkant zien we het uitgebreide aanbod van Bugatti met favorieten als de Chiron, Divo, Centodieci en De Zwarte Auto. Er wordt ten eerste geplaagd door het plaatsen van de Veyron en 16C Galibier in de achtergrond. Vooral die laatste is interessant: een door een W16 aangedreven luxe-sedan die het nooit verder heeft geschopt dan een bijna productierijp concept. Misschien dat Bugatti gewoon apetrots is op het design en dat alle nieuwe auto’s van Rimac en Bugatti er zo beeldschoon uit moeten zien als de Galibier. Van mij mag het.

Teaser

We dwalen af. Links van alle modellen van Bugatti (met allemaal dezelfde motor, mind you) vinden we het arsenaal van Rimac, bestaande uit de Nevera. Toch staan er aan die kant twee modellen die het plaatje interessant maken. Ze staan nog onder een doek, wat natuurlijk betekent dat het gaat om nog aan te kondigen modellen. We zien een Rimac-doek en een Bugatti-doek. Kijkend naar de contouren klopt dat, want we zien de basisvormen van een Nevera in de aan te kondigen Rimac en de ‘hoefijzer’-grille in de Bugatti.

De Rimac lijkt een soort ‘Nevera Pur Sport’ te worden: we zien een iets grotere spoiler, bijvoorbeeld. De Bugatti weten we weinig over. Na een jaar of acht is het inderdaad wel eens tijd om de Chiron van een opvolger te voorzien en wie het recept van Rimac kent vreest natuurlijk al voor het ergste.

Onthulling

Gelukkig heeft Mate Rimac al bevestigd dat ze er ‘alles aan gaan doen’ om die W16 in leven te houden. De nieuwe auto’s van Bugatti en Rimac gaan wel heftig geëlektrificeerd worden, die W16 incluis. Potentiële klanten krijgen later dit jaar al de kans om de nieuwe auto’s van Bugatti en Rimac te bekijken en over te gaan naar een aankoop. De rest van de wereld mag ze pas zien in 2024. Nog even afwachten dus!