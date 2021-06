Dit is de nieuwe Rimac Nevera met 1914 pk - Autoblog.nl

Er zit 1914 pk in de Rimac Nevera. Moeten we het nog even herhalen? Er zit 1914 pk in de Rimac Nevera. Niet te geloven…

Soms sta na alles wat je in je leven al hebt gezien, gelezen en meegemaakt nog steeds met je oren te klapperen. Vandaag was zo’n dag. Toen zagen we de plaatjes van de nieuwe Rimac Nevera voor het eerst en lazen we ook hoeveel vermogen dat ding levert. 1914 elektrische pk’s. Hallo zeg.

De prestaties zijn vanzelfsprekend buitenaards. van 0-100 kost je 1,9 seconden. 300 rij je na 9,3 seconden en bij 412 kilometer per uur is de koek op. En al die kracht wordt gevoed door een accupakket van 120 kW.

Van kleine speler tot grote naam

Rimac is in de loop der jaren uitgegroeid van een kleine jongen tot een speler van belang. het is niet voor niets dat autobedrijven als Porsche een steeds grote belang nemen in de Kroatische fabrikant. Pininfarina heeft hun nieuwste project, de Battista, op deze Nevera gebaseerd. Dat zegt toch wel wat.









Nog even terug naar de Nevera

Want dat is natuurlijk het lijdend voorwerp van dit stukje. Het zal je niks verbazen dat de auto grotendeels uit carbonfiber is opgetrokken. Remmen doet hij regeneratief, maar als je met 412 km per uur toch een beetje bijtijds wil stoppen, heb je 39 centimeter grote koolstofkeramische schijven van Brembo tot je beschikking.

Verder stuurt de auto middels ‘Steer By Wire’ en zit er soft- en hardware op die jou als gelukkige bestuurder tips kan geven als je hem bijvoorbeeld over het circuit jaagt.

En dan de prijs. Die is niet mals

Je betaalt 2 miljoen euro voor de Rimac Nevera. Maar een voordeel is wel dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen. Is misschien wel een goed argument als je hem wil hebben, maar je vrouw vindt hem wat te duur. Succes ermee!