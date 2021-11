Zo zit de Bugatti Rimac deal echt in elkaar

We kunnen wat dieper in de details duiken. Er is meer informatie bekendgemaakt over de Bugatti Rimac joint venture.

Eerder dit jaar werd bekend dat Bugatti grotendeels in handen is gekomen van het Kroatische Rimac. Details over de verdeling van de aandelen werden toen naar buiten gebracht. Nu komt de joint venture met nieuwe informatie.

De verdeling

Aan het hoofd van de joint venture staat Mate Rimac als CEO. Hij is tevens het gezicht en oprichter van het gelijknamige automerk. De joint venture zal dan ook geopereerd worden vanuit Sveta Nedelja in Kroatië. Zoals bekend beheert de Rimac Group een aandeel van 55 procent in de samenwerking. De overige 45 procent behoort toe aan Porsche AG. Porsche is strategische partner in het geheel. Aan de buitenkant, voor de ogen van jij en ik, is er niet veel anders. Bugatti blijft gewoon het merk zoals het nu is. Hetzelfde is van toepassing voor Rimac. Stephan Winkelmann, de huidige Bugatti CEO, ga je echter niet meer zien aan de zijde van het luxemerk. Hij gaat fulltime aan de slag bij Lamborghini waar hij tevens als CEO was.

Personeel

Over poppetjes gesproken. Mate Rimac is natuurlijk niet het enige figuur binnen deze joint venture. Christophe Piochon, de voormalige productiemanager en co-managing director van Bugatti , gaat ook aan de slag binnen deze samenwerking. Hij krijgt de taak als Chief Operating Officer. Larissa Fleischer had voorheen een topfunctie binnen Porsche en schuift aan bij Bugatti Rimac als financieel directeur. En dan is er nog Emilio Scervo. De hoofdingenieur van McLaren laat de Britse autofabrikant voor wat het is en gaat voor de joint venture aan de slag als Chief Technology Officer.

De joint venture is goed nieuws voor Kroatië. In 2023 opent de nieuwe Rimac Campus in het land. Daar zal ook het hoofdkantoor van Bugatti Rimac komen. Een terrein van 200.000 vierkante meter waar straks 2.500 mensen werken. Voor de joint venture is dit puur het kantoorgedeelte. De productie van Bugatti’s gaat gewoon door in het Franse Molsheim. Met de start van de joint venture zijn in totaal 435 medewerkers gemoeid. Daarvan zijn er 300 gestationeerd in Kroatië en 135 in Frankrijk.