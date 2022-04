Wordt elektrische Mercedes supersedan met 1.000 km actieradius realiteit?

Een tijdje geleden presenteerde Mercedes de EQXX, een grensverleggende EV met meer dan 1.000 km actieradius. Het merk bevestigt nu dat de slimmigheidjes uit de EQXX het daglicht gaan zien.

De actieradius van een elektrische auto blijft een heikel punt. Je denkt dat we met auto’s als de Tesla Model S Plaid, Mercedes EQS en Lucid Air nu wel op de top zitten qua actieradius. Toch worden de grenzen altijd verlegd. Door Mercedes, recent, met hun EQXX concept. Dit prototype, al dan niet in redelijk productierijpe vorm, zou volgens Das Haus slim gebruik maken van aerodynamica en luchtgeleiding en daarmee 1.000 km actieradius kunnen realiseren.

EQXX

De combinatie van alle slimmigheidjes in de EQXX zorgen voor een extreem lage luchtweerstand: een Cw-waarde van 0,17. Vergeleken met de EQS is het accupakket lichter en toch van dezelfde capaciteit: dat is interessant. Ook zitten er zonnepanelen op het dak die extra lading in de batterij kunnen stoppen. Er zit zelfs F1-techniek in: een lichtgewicht subframe. Kortom: er is alles aan gedaan om de EQXX zo licht en efficiënt mogelijk te maken. Fun fact: de EQXX heeft geen cameraspiegels, terwijl die vaak worden gezien als ‘nog efficiënter’. Mercedes heeft echter berekend dat het energieverbruik van schermen voor dergelijke spiegels meer druk op de accu legt dan goed ontworpen aerodynamische spiegels.

EQXX: prototype of werkelijkheid?

De Mercedes EQXX klinkt dus tamelijk briljant, maar Mercedes kondigt aan dat het helaas een concept blijft. Is de EQXX dan voor niks geweest? Zeker niet. Autocar en hun zustersite Move Electric hebben een gesprek gehad met Mercedes en die hebben duidelijk gemaakt dat er wel elementen uit de EQXX het productiestadium gaan halen. Zeer binnenkort ook, trouwens. Het gaat dan dus waarschijnlijk om die efficiëntere batterij of de goed afgemeten carrosserie. De vormgeving kan dus volgens Mercedes ook uitkomst bieden voor de toekomst.

EQC

Wie denkt dat de EQXX een soort extreem lange EQS-opvolger is, heeft het mis. Volgens designbaas Gordon Wagener moet je de Mercedes EQXX zien als een model onder de EQE. Daarmee zou het dus een soort EQC worden: een elektrische C-Klasse. Dat zou betekenen dat de elektrische EQC-SUV een andere naam zou krijgen. Enfin, het kan dus zijn dat de aankomende elektrische C-Klasse, voor het gemak de EQC, er een beetje uit gaat zien als de EQXX. Voor een compacte (goedkope) EV zou een groot rijbereik wel een goed verkooppunt zijn.