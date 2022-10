Bugatti onthult de eerste carbon smartwatch

Bugatti maakt niet alleen maar auto’s, maar ook een horloge zit in het assortiment en deze staat goed bij je Veyron.

Een supersportmerk kan natuurlijk niet zonder horloges. Nou, eigenlijk wel maar Bugatti levert toch horloges die goed samengaan met hun auto’s. Het bedrijf heeft nu zijn laatste uurwerk onthuld in samenwerking met VIITA Watches.

Bugatti horloge

We hebben het hier over de Carbone Limited Edition van VIITA. Het is een, uiteraard, limited smartwatch. Het horloge is gebouwd met een volledige koolstofvezelbehuizing. Volgens Bugatti is er net zoals bij hun supersportwagens gekozen voor de beste materialen in combinatie met een herkenbaar design.

Koolstofvezel zien we tegenwoordig terug in elke sportwagen. De laatste Bugatti’s zitten er ook vol mee. Het is licht, sterk en compact. Zonder koolstofvezel zouden de recordbrekende prestaties van modellen zoals de Bugatti Chiron Super Sport 300+1 gewoonweg niet mogelijk zijn. We zien het dus ook terug in het horloge, hiermee wordt de link gelegd met de auto’s. De koolstofvezelelementen zijn uit een massief blok gefreesd en afgewerkt in het herkenbare blauw van het merk.

De managing director bij Bugatti International Wiebke Ståhl zegt dat Bugatti altijd gebruik maakt van de laatste innovatieve technologieën en materialen. En dat het net zo belangrijk is als het uiterlijk, bruikbaarheid en betrouwbaarheid.

Dit is niet het eerste model van het merk. Je kon eerder de Bugatti Ceramique Edition One smartwatch kopen. Echter, het nieuwe model levert 22% meer batterijcapaciteit, terwijl het totale gewicht ondanks de grotere batterij met 13% is afgenomen. Dit komt door de nieuwe lichtgewicht materialen. Je zou met het horloge een goede twee weken moeten doen, zonder op te laden (bij normaal gebruik).

Natuurlijk zit het apparaat bomvol technologieën. Denk aan een speciaal voor deze reeks horloges ontwikkelde GPS-sensor, ondergebracht in 1.000 ingewikkeld verpakte componenten. Dit levert veel nauwkeurigheid op. Handig bijvoorbeeld bij een rondje over het circuit. Hiermee kan je namelijk je rondetijden en acceleratiegegevens bijhouden. Natuurlijk is het horloge waterdicht en heeft het een 390*390px AMOLED-touchscreen van saffierglas met 16,7 miljoen kleuren.

Kosten? Een stuk goedkoper dan een auto van het merk: 2.950,- euro.