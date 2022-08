Eindelijk verliest de Bugatti Chiron zijn dak

Kost een paar jaar, maar dan heb je ook wat. De Bugatti Chiron komt er als cabrio!

De Bugatti Veyron was er in diverse smaakjes, waaronder als Grand Sport. Met de Chiron was er duidelijk minder keuze. Ja, er waren meerdere varianten zoals de Pur Sport. Echter durfde Bugatti het met de opvolger van de Veyron niet aan om het dak eraf te halen.

Daar lijkt dit jaar verandering in te komen. Aankomende weekend zal Bugatti vermoedelijk het doek gaan trekken van een open Chiron. Laat dat vermoedelijk overigens maar weg. Het dak gaat er gewoon af.

Bugatti zal er weer een andere naam aangeven, maar in feite is het een omgebouwde Chiron. Op sociale media is een foto opgedoken van het model. Op datzelfde sociale media verdween het plaatje ook weer heel snel, maar we hebben de foto nog voor je.

Met bijzonder vormgegeven koplampen en gedurfde lijnen is het echt weer wat anders. De basis van het ontwerp is echter een duidelijk weggever dat we hier naar een open variant op de Bugatti Chiron kijken. Laat je haren wapperen met zestien cilinders en een krankzinnige topsnelheid. Een gelimiteerde oplage in combinatie met een prijskaartje van enkele miljoenen euro’s. Dat is mijn gok. Bugatti, kom er maar in!