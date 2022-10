Porsche 992 Carrera T: de ‘lichtgewicht’ Carrera is hier

Een 992 Carrera T hadden we nog niet, maar wees niet bang: Porsche is deze variant niet vergeten. Dit is de nieuwe!

Alsof er nog niet genoeg versies van de 911 waren introduceerde Porsche met de vorige generatie weer een nieuwe versie. Of eigenlijk moeten we zeggen: herintroduceerde. De Carrera T was er namelijk vroeger ook al en is dus helemaal historisch verantwoord

992 Carrera T

Je had ‘m misschien nog niet gemist, maar een Carrera T van de 992-generatie was er nog niet. Daar brengt Porsche vandaag verandering in, want ze lanceren de gloednieuwe 992 Carrera T.

Goed idee

Nu doen we misschien een beetje cynisch over het aantal uitvoeringen van de 911, maar het idee van de Carrera T is helemaal niet gek. Dit is namelijk een simpele, lichtere versie van de 911. Het verschil zit ‘m dus niet in de motor. Net als in de 992 Carrera is dat dus een biturbo 3,0 liter met 385 pk.

Gewichtsbesparing

De Carrera T moet het hebben van zijn lagere gewicht. In het kader van gewichtsbesparing is de achterbank achterwege gelaten en moet de Carrera T het ook met minder isolatie doen. Dat je daardoor de boxermotor extra goed hoort is natuurlijk mooi meegenomen. Verder is er lichtgewicht glas en een lichtgewicht accu gebruikt.

Infotainment

De 992 Carrera T is minder puristisch dan zijn voorganger, want deze heeft wél gewoon een infotainmentsysteem. Bij de vorige Carrera T zat er een gapend gat in het dashboard, maar dat vond Porsche blijkbaar toch te ver gaan bij de 992.

Gewicht

De hamvraag is natuurlijk: hoeveel weegt de Carrera T? Dat zullen we jullie vertellen: 1.470 kg. Inderdaad, dat valt best tegen. Het is 35 kg minder dan een 992 Carrera, maar daar is meteen een kanttekening bij te plaatsen: deze auto’s kun je niet één op één vergelijken.

Handbak

Het genoemde gewicht van 1.470 kg is namelijk met handbak, terwijl de Carrera uitsluitend met PDK wordt geleverd. Helaas vertelt Porsche niet wat de Carrera T met PDK weegt, maar dan is het verschil waarschijnlijk nog maar heel klein.

PASM

Om het sportieve karakter te onderstrepen krijg je op de 992 Carrera T standaard het sportonderstel (PASM) en het Sport Chrono-pakket. Voor de echte puristen zijn er ook de kuipstoelen uit de GT3, maar die zijn optioneel.

Striping

Voor de spotters onder ons: hoe kun je de 992 Carrera T herkennen? Daarvoor kun je het beste naar de striping op de flanken kijken. Daar staat het netjes uitgeschreven. Daarnaast zijn er nog wat donkergrijze accenten op bijvoorbeeld de spiegels. De bumpers zijn verder gewoon hetzelfde als die van een Carrera.

Beperkt

Al met al zijn de aanpassingen dus heel beperkt. Dat viel ook te verwachten, aangezien dat bij de 991 Carrera T niet veel anders was. Het enige wat de Carrera T echt onderscheidt is de gewichtsbesparing en die is onder de streep ook maar heel minimaal. Een voordeel is wel dat je de Carrera T met handbak kunt krijgen, wat bij de Carrera niet kan. Maar bij de Carrera S kan dat wel, dus zo bijzonder is dat ook weer niet.

Prijs

Enfin, Porsche zal deze variant niet voor niets teruggebracht hebben in al hun wijsheid. Ze zullen hun koperspubliek vast wel kennen. Wat de 992 Carrera T gaat kosten is nog niet bekend, maar we weten wel dat hij duurder wordt dan de Carrera. Vanaf februari is de nieuwkomer bij het Porsche Centrum om de hoek te vinden.