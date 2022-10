Mitsubishi komt met nieuwe compacte SUV: de XFC

Iedereen koopt SUV’s en daarom komt Mitsubishi met (weer) een SUV genaamd de XFC.

De naam lijkt wel op een organisator van vechtwedstrijden en deze SUV staat dan ook zijn mannetje. Althans, als we Mitsubishi mogen geloven. Zij hebben vandaag de Mitsubishi XFC Concept in Ho Chi Minhstad, Vietnam, laten zien. De auto zal tevens te zien zijn op de Vietnam Motor Show 2022, die van 26 tot 30 oktober wordt gehouden. En ja, Autoblog is naar de motorshow in Parijs geweest maar Vietnam is net even wat minder relevant. Jullie moeten het dus doen met deze afbeeldingen.

Mitsubishi XFC

De naam mag dan niet zo opwindend zijn, de wervende marketingteksten wel. Het bedrijf spreekt over de “meest geschikte buddy voor een opwindend leven”. Of in andere woorden: het is een compacte SUV met veel gebruiksgemak en een ruime laadruimte. Het had ook de beschrijving van een nieuwe seksspeeltje kunnen zijn.

De Mitsubishi XFC is dus een compacte SUV die geen deel uitmaakt van het huidige ASEAN-gamma (landen in Zuidoost-Azië). Het vormt namelijk een aanvulling op het brede assortiment producten van Mitsubishi Motors dat is afgestemd op de ASEAN-markt: zoals de Triton-pick-up en zijn afgeleide, de middelgrote SUV Pajero Sport; de Outlander en Outlander PHEV.

De auto is ontworpen conform de ontwerpfilosofie ‘Robust en Ingenious’. Oordeel zelf of het geslaagd is. Het moet in ieder geval een SUV zijn met een stijlvol en sportief profiel. De auto heeft tevens een verbeterde wegligging op ruw wegdek, dankzij de ruime bodemvrijheid en grote wielen. Wat verder opvalt is de L-vormige koplamp in het bovenste gedeelte van de koplampunit met de lamellenachtige dagrijverlichting eronder om op te lichten in een T-vorm. Dit zie je ook terug bij de achterkant.

Interieur

Het interieur zelf bestaat uit zachte vullingen dat een gevoel moet geven van bescherming en comfort. We zien ook veel geel, wat je moet liggen. De Mitsubishi XFC Concept is ontworpen met het oog op bedieningsgemak en dan met de nadruk op een soepele bediening.

Het instrumentenpaneel heeft een groot horizontaal displaypaneel dat een volledig digitaal bestuurdersdisplay integreert en een middendisplay dat afzonderlijke informatie kan weergeven. Denk hierbij aan navigatie, de toestand van het wegdek en andere informatie die nodig is voor het rijden op één scherm.

Of het concept ook Europa in de toekomst weet te bereiken, dat is maar de vraag. Vaak zien we wel bepaalde design-elementen terugkomen in auto’s die wij kunnen kopen. En dat zou niet verkeerd zijn. Misschien komt het terug op een volgende Outlander.