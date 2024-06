Bugatti Tourbillon is 1.800 pk sterk nieuw hoofdstuk

De Chiron-dynastie is officieel ten einde en de Bugatti Tourbillon is de volgende in de bloedlijn.

Bugatti staat te boek als een merk van extremen. In ieder geval toen VAG de toko overnam en met de Veyron de definitie van een hypercar compleet op de schop gooide. Iedereen kent de Veyron-cijfers. 1.001 pk, een 8.0 liter W16-motor met vier turbo’s, tien radiatoren, 2,5 seconden naar de 100 en het getal der getallen: 407 km/u.

Chiron-tijdperk

De Veyron ging uit productie in 2015 en de Bugatti Chiron volgde deze op. Min of meer op dezelfde manier: dezelfde motor, maar nu met 1.500 pk. Een hogere topsnelheid, maar het was pas sinds de Chiron SS 300+ die 300 mijlen per uur haalde, dat dat uit ging maken. En een enorme reeks aan speciale edities, de één nog exclusiever dan de andere. Het Chiron-tijdperk duurde negen jaar en is nu officieel ten einde: de opvolger is hier.

Bugatti Tourbillon

En hij heet: Bugatti Tourbillon. Wederom is het een auto van extremen, maar de grote radicale verandering heeft te maken met de nieuwe eigenaar van Bugatti: Rimac. Dit merk dat bekend staat om extreme elektrische hypercars is niet full EV gegaan voor de Tourbillon. Laten we dus maar gelijk wat specs erin gooien.

Geen turbo’s

Met behulp van Cosworth werd een 8.3 liter grote V16 (dus geen W-vorm meer) ontwikkeld. En jawel: natuurlijk ademend. Geen turbo’s! Ook geluid was niet perse het toppunt bij een Bugatti, maar dat zal nu anders zijn met een redline van 9.000 toeren per minuut. De V16 is in de Tourbillon goed voor 1.000 pk. Maar om de 1.500 (later 1.600) pk sterke Chiron nou op te volgen met 500 tot 600 pk minder zou jammer zijn, dus heeft Rimac zich wel bemoeid met e-motoren om een hybride setup te creëren voor de Tourbillon. Het resultaat daarvan is nog eens 800 pk erbij om uit te komen op 1.800 pk. De accu meet 25 kWh en zorgt er ook nog eens voor dat je theoretisch zo’n 60 km volledig elektrisch kan rijden.

De acceleratie is ein-de-lijk naar beneden: deze is al sinds de eerste Veyron niet onder de 2,5 seconden gekomen. Dit omdat je de vier turbo’s simpelweg niet sneller kan spoelen. De Tourbillon doet de 0-100 sprint in 2,0 seconden. En dan accelereer je door, naar 200 km/u in vijf seconden, 300 km/u in 10 en 400 km/u in 25 seconden. Die laatste betekent een winst van 7 seconden ten opzichte van de Chiron. De topsnelheid is 380 km/u, maar net als zijn voorgangers is er een ’topsnelheid-modus’ met het gebruik van een speciale sleutel. En dan kan ‘ie 445 km/u. Wat ook nog noemenswaardig is: ondanks de hybridemotoren en accu’s is de Tourbillon niet zwaarder dan de Chiron, met dank aan een chassis dat grotendeels bestaat uit aluminium delen en koolstofvezel. Maar met 1.995 kg is het ook geen lichtgewicht auto.

Styling en naam

Over de styling kunnen we kort zijn: het is herkenbaar Bugatti, maar ook herkenbaar nieuw. De Tourbillon heeft een bredere variant van de hoefijzer-grille waardoor het front nog agressiever oogt dan de Chiron. Achteraan is eindelijk ruimte geweest voor iets meer styling middels een lichtbalk die doet denken aan de La Voiture Noire en Mistral. De deuren openen naar boven en verder zijn alle elementen van een Bugatti te herkennen: de C-vorm in de zijkant en de two-tone, bijvoorbeeld. Maar vergis je niet: het is nog steeds de vorm die de functie volgt. Dankzij een hele nieuwe reeks aan aerodynamische oplossingen, zoals een nieuw spoilergedeelte en een nieuwe diffusor, is de Tourbillon ook de ideale vorm voor het leveren van prestaties volgens Bugatti.

En waarom heet ‘ie Tourbillon? Als horlogekenner waarschijnlijk een brandende vraag, want een tourbillon is een horloge-onderdeel, bedoeld om een uurwerk te laten draaien zonder dat de zwaartekracht invloed erop heeft. In de Zwitserse horlogemakerij nog steeds een onmisbaar onderdeel. Daar is de Bugatti dan ook naar vernoemd. De expres simpel gehouden klokkenwinkel van de Chiron is ingeruild op een waar staaltje kunst. Achter het stuur vindt je drie klokken die net als de betere horloges een zichtbaar ‘uurwerk’ bevatten.

Een echt horloge-thema dus. In het interieur keren verder ook de bekende Bugatti-trekjes terug, zoals een bijzonder gescheiden bestuurders- en passagiersdeel, centraal geplaatste klokjes voor de aircobediening en vooral: eenvoud. Bugatti heeft op de Veyron en Chiron expres geen schermpje geplaatst, want de software zal het interieur snel verouderd laten voelen. De Tourbillon volgt dat voorbeeld: Bugatti zegt zelf dat de auto over 100 jaar op een concours nog steeds bij de tijds moet zijn. Toch heeft Bugatti met de Tourbillon een klein beetje toegegeven aan de moderne tijd: hij krijgt een (klein) schermpje bovenop het dashboard met bijvoorbeeld een achteruitrijcamera, wat basale software en CarPlay. Het doet wat denken aan de losse unit die je in een VW Up! kreeg in 2013, als we even mogen vloeken in de kerk. Gelukkig kan je het schermpje laten verdwijnen met een druk op de knop.

Exclusiever

Van de Chiron werden 500 exemplaren gebouwd, waarmee de Bugatti Tourbillon per definitie exclusiever is. Daar komen namelijk 250 stuks van. En de prijs? Meer dan 3,8 miljoen euro. Duurder, zeldzamer en sneller: Bugatti zet zichzelf weer bovenaan de voedselketen voor de komende tijd.