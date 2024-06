GP Spanje 2024: tijden en wat je moet weten

Wel je goed voorbereid zijn op de GP van Spanje 2024? Check dan dit artikel!

Voor veel Nederlanders is de GP van Spanje een bijzondere Grand Prix. Sinds de race in 2016 heeft de sport er ineens een hele hoop Nederlandse fans bij. In tegenstelling tot de fans van het Schotse elftal, worden wij Nederlanders pas fan als er wat te winnen valt. Meedoen is voor mietjes, we willen winnen!

Maar dat is inmiddels alweer ACHT jaar geleden. Ja, 8! We worden oud, zoveel is duidelijk. Al 8 jaar hebben ‘we’ een coureur ‘in Nederland’ die race kan winnen! Spannend! Na een uitstapje in Canada vervolgt het F1-circus weer de Europese tour.

Agenda GP Spanje 2024

Voordat we alle belangrijke dingen behandelen en voorspellingen verklappen, beginnen we eerst even met de agenda van de GP Spanje 2024:

21 juni

13:30 – 14:30 | Vrije Training 1

17:00 – 18:00 | Vrije Training 2

22 juni

12:30 – 13:30 | Vrije Training 3

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

23 juni

15:00 – 17:00 | Race

GP Spanje

We denken altijd wel aan Barcelona met de Spaanse GP, maar dat is niet altijd het geval geweest. De eerste Spaanse GP werd verreden op Lasarte, de eerste Spaanse GP die meetelde voor het kampioenschap was op Pedralbes. Jarama was vervolgens de Spaanse baan. Die werd vervolgens afgewisseld met Montjuïc. Ook reed men op van 1986 tot 1990 op het circuit van Jerez in Jerez de La Frontera.

Lewis Hamilton en Michael Schumacher zijn hier altijd erg sterk geweest: beide wonnen ze de race zes maal. Max Verstappen zegevierde drie keer. Sowieso is de GP van Spanje in 2016 de eerste race die hij won in zijn carrière.

Het circuit: Catalunya-Barcelona

Ondanks dat de GP van Spanje al jaren vaste prik is op de F1-kalender, is het niet echt een denderend podium voor glorieus spektakel. Ja, we beginnen lekker positief. Inhalen is niet heel erg makkelijk, alhoewel het weghalen van de chicanes aan het einde van de baan absoluut geholpen heeft om er iets meer gang in te krijgen. Het is een geweldige baan voor toerwagens, dat dan weer wel.

Barcelona-Catalunya is 4,657 km lang, dus de coureurs rijden 64 ronden (met de klok mee). Het ronderecord staat op naam van Max Verstappen, in 2021 reed hij een tijd van 1:18.149. Dat is dus met 16 bochten zonder de chicane (die in 2021 ingevoerd werd).

GP Spanje 2023

Even een korte terugblik op de race vorig jaar!

Kwalificatie

Het was een mooi gemengd gezelschap vorig jaar. Max Verstappen pakte met enorm ruime voorsprong pole position (1:12.272). Carlos Sainz was tweede (1:12.734) met een halve seconde achterstand. Daar vlak achter zat Lando Norris (1:12.792).

Snelste ronde:

Ene M. Verstappen in een Red Bull RB19 met een tijd van 1:16.330 in ronde 61.

Podium:

Wederom succes voor de Nederlander, hij won de race voor Lewis Hamilton en George Russell.

GP Spanje 2024:

Wat is de stand bij aanvang GP Spanje 2024?

Max Verstappen heeft een voorsprong! Hij heeft 194 punten, terwijl Leclerc op 2 staat met 138 punten. Verstappen heeft niet alle races gewonnen de afgelopen maanden, maar er won telkens iemand anders (Sainz, Norris, Leclerc).

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Spanje 2024?

C1, C2, C3. De hardste van de drie compounds. Dus C1 is band is hard (wit), de C2-band is medium (geel) en de C-band is soft (rood).

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP Spanje 2024?

Nu er door de aangepaste chicane aan het einde iets meer inhaalmogelijkheden zijn, hoef je niet meer op een eenstopper te gaan. Sterker nog, volgens Pirelli is een driestopper geen slecht idee. De pitlane is vrij kort en de gemiddelde snelheid ligt laag, dus je verliest relatief weinig tijd met een pitstop. De slijtage is vrij hoog, Barcelona vraagt best veel van de bandjes. Dus telkens overstappen op verser en zachter rubber kan zeker geen kwaad.

Weersvoorspelling GP Spanje 2024?

Het belooft een interessant weekend te worden qua weer. Het wordt telkens minder mooi, eigenlijk. Dat heeft uiteraard ook zijn invloed op de race, alleen niet op de manier waarop je het zou verwachten. Zondag gaat het 100% regenen, maar de verwachting is dat dat in de nacht en ochtend valt. Dus tijdens de race blijft het droog, waarschijnlijk. Wel is het zo dat al het rubber dat dan op de baan laag, weggespoeld is. De coureurs moeten tijdens de race weer op zoek naar de grip.

Vrijdag: zonnig, 24 graden, klein beetje wind (NNW, 2)

Zaterdag: Overwegen zonnig, 26 graden, sterke zuidelijke wind

Zondag: bewolkt, 22 graden, veel buien, windkracht 3

Wat zijn de kansen Max Verstappen GP Spanje 2024?

Dit klinkt stom, maar dit is de laatste baan waar de Red Bull het niet al te denderend zal doen in vergelijking met de concurrentie. Spanje is een kort, smalle baan met weinig inhaalmogelijkheden. Vraag maar aan Max Verstappen, want ondanks dat Kimi Raikkonen in 2016 sneller was, won Max. De Red Bull is erg goed op rechte stukken en lange hoge snelheidsbochten. Daar zijn er niet heel erg veel van. Desondanks zien we ‘m zeker de race wel winnen.

Wie of wat is de verrassing van de GP van Spanje 2024?

Het team van Mercedes. Die gaan hier helemaal los. Hun pakket lijkt juist uitstekend te werken op relatief korte banen met langzame bochten. Vlak ook de Ferrari’s niet uit. Tel daarbij op dat McLaren nu overal snel is en je hebt een heerlijk front van zeven snelle auto’s en Sergio Pérez.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP Spanje 2024?

Die zeggen dat Frankrijk de grootste kans heeft. Ook zonder Kylian Mbappé hebben Les Bleus de beste papieren. Wat heet, als Didier Deschamps alleen maar reservespelers opstelt, is het niveau alsnog hoger dan dat van Nederland.

Gelukkig kunnen de F1-fans opgelucht ademhalen: Max Verstappen is de absolute favoriet (4/9), maar Lando Norris (9/2) en Charles Leclerc (15/2) zitten daar niet veel achter. Wel sneu, Piastri, Russel, Hamilton en Sainz wordt een grotere kans toegedicht om te winnen dan Pérez. Dus niet alleen Wouter vindt Pérez slecht, alle mensen die er geld op inzetten ook.

Waar kan ik de GP Spanje 2024 volgen?

Viaplay

Heel simpel, ga voor 16,99 euro per maand Viaplay kijken. Dat is een bak geld, maar dan heb je eigenlijk alles: Formule 1 met Nelson en Melroy (die zijn tegenwoordig prima, niet klagen), voetbal (Bundesliga en Premier League), films, series en spelletjes die Gordon zelfs begrijpt (Darts).

F1TV

Oh ja, tegenwoordig kun je Viaplay koppelen aan F1TV, dus je krijg OOK F1TV erbij. Wil je per se niet de rest, dan bespaar je per maand 5 euro. Poeh poeh, nou nou.

Streams

Ach ja, een echte internetridder betaalt niet, die streamt. Als een ware outlaw slentert deze langs de grenzen van het betamelijke. Om ergens een brakke stream te gaan kijken met ultralage resolutie en commentaar in het Mandarijn en ondertiteling in het Papiemento.

VPN

Je kan het je zelf ietsje makkelijker maken door op een legale manier elders te kijken. Of kunnen we beter zeggen ‘extralegale’ manier? Het is vooral een gevalletje dat de wetgeving achterloopt op de techniek. Met een VPN kun je in Oostenrijk of Luxemburg inloggen op de website van de ORF of RTL Luxembourg. Ok, de taal is in beide gevallen doorspekt van een accent. Maar ach, dan heb je net het gevoel alsof je op vakantie bent.

Grand Prix Radio

Op de online radiozender Grand Prix Radio kun je ook genieten van de race. Dan heb je in elk geval uitstekend geluid én Olav Mol. Dat is toch al 30 jaar de stem van de Formule 1. Jack Plooij is er ook bij uiteraard. Middels een slidertje kun je het geluid afstemmen op het beeld dat je hierboven hebt gevonden.

Voorspelling GP Spanje 2024

Als het gaat om Formule 1 zijn er op de redactie drie leden die ALLES van de sport weten. Toch krijgen Jaap, Michael en Wouter de kans om hun voorspelling te doen:

Jaap

Piastri Norris Verstapen

De Grand Prix van Spanje, altijd een van de saaiere van de kalender. Althans dat was altijd zo. Er werd heeeeeel veel getest en het was er moeilijk inhalen. Dus meestal zag je de auto’s team aan team op de grid staan en ook zo eindigen. Zo goed als de auto was, zo was je resultaat. Nog meer dan op andere circuits. DRS heeft dat wel enigszins veranderd. Met een beetje mazzel kan je daadwerkelijk iemand verschalken op het rechte stuk of de bochtencombo daarna. Het schijnt dat Red Bull met een update komt, dus misschien zijn ze nu weer dominant. Maar ik ben gunstig gestemd en geef Oscar Piastri zijn eerste zege voor McLaren. Norris wordt tweede en Verstappen derde. Jaap, heeft het licht gezien.

Michael

Sainz Verstappen Alonso

Spanje, normaal zie je dat alleen in appjes van vrienden die zeggen: “mijn kind is 16 en wil samen met zijn vrienden op vakantie, wat zou jij doen?” Of van mislukte ‘ik vertrek’ uitzendingen. Maar nu is er dus een GP en wederom ga ik weer miskleunen denk ik. Maar ik gun het ook Carlos wel om thuis een keer te winnen. Michael, gebruikt meer make-up dan Marjolein Faber (maar ja, wie niet)

Wouter

Verstappen Norris Sainz