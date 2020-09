Buitenkansje: bied op deze Murciélago vanaf 36k - Autoblog.nl

Gewoon op te halen in België, ondanks het Litouwse kenteken.

De Lamborghini Murciélago heeft sinds zijn introductie in 2002 al in heel wat jongenskamers als decoratie gediend. Het mocht dan de eerste Lamborghini onder de vlag van Audi zijn, de uitstraling was er niet minder om. Als je hem zo in het groen ziet, zou je ook niet zeggen dat het ontwerp alweer bijna 20 jaar oud is.

De Murciélago begon in 2006 een tweede leven als LP640, maar dit exemplaar stamt nog van voor die tijd. Laat je dus niet op het verkeerde been zetten door het kenteken: dit exemplaar heeft nog 580 pk en geen 640. De Murciélago was weliswaar minder listig dan de Diablo, maar 580 pk moet alsnog ruimschoots voldoende zijn.

De Murciélago die we op de foto’s zien heeft een lekker knallend kleurtje, zoals het hoort op een Lambo. In het interieur zien we de groene kleur terug in de stiksels. Tot dusver een prima uitvoering, maar dan gaat het mis. Aan de achterkant zien we namelijk zwarte achterlichten. Ook de Amerikaanse reflectoren – sowieso geen pluspunt – zijn zwart gemaakt. De aftermarket voorbumper zorgt ook voor puntenaftrek.

Bij onze zuiderburen vindt er morgen een veiling plaats, waar onder andere dit exemplaar onder de hamer zal gaan. Ook als je in België woonachtig bent zul je hem helaas nog op kenteken moeten zetten. Momenteel zit er namelijk een Litouws kenteken op. Die hadden ze er misschien beter even af kunnen halen, want dat boezemt weinig vertrouwen in.

De Murciélago is trouwens lang niet de enige interessante auto die morgen op de veiling van Vavato onder de hamer gaat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Qvale Mangusta? Of een mislukte Ford GT40 replica? Of een stoffige E-Type barnfind?

Voordat we verder afdwalen, nog even terug naar de Murciélago. Volgens de kilometerteller heeft de Lambo 14.224 mijl gelopen. Dat komt neer op 22.891 kilometers. De veiling gaat morgen van start en bieden kan al vanaf €36.700. Wie durft?

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!

Foto’s: Vavato