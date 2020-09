Bizar: Fin voorspelt podium Italiaanse GP, maakt dikke winst - Autoblog.nl

Wat nou, onvoorspelbaar?

Er zijn het afgelopen F1-seizoen een aantal interessante dingen gebeurd (Hamilton en Bottas die allebei een lekke band krijgen) maar desondanks overheerste de voorspelbaarheid. Zoals onze hoofdredacteur al concludeerde: er is weinig lol meer te beleven aan het voorspellen van de top drie.

Gelukkig gebeurde er afgelopen zondag iets wat de Formule 1 hard nodig had: een onvoorspelbare race. Ferrari, Red Bull en zelfs Mercedes waren kansloos en opeens stonden Gasly, Sainz en Stroll op het podium. Dat had niemand, maar dan echt ook niemand, aan zien komen.

Of toch wel? Nu blijkt namelijk dat er één Fin was die bijzonder eigenwijs was. Je gelooft het niet, maar hij zette zijn geld (€0,20 om precies te zijn) in op Gasly, Sainz en Stroll. De kans dat deze voorspelling uit zou komen was 1 op 166.990.

Wat er in het hoofd van de man uit Tampere omging zal waarschijnlijk voor altijd een raadsel blijven, maar het feit is dat zijn voorspelling uitkwam. Ondanks zijn lage inzet resulteerde dit in een respectabel geldbedrag. Wedkantoor Veikkaus keerde namelijk de inzet maal 166.990 uit. De Fin kreeg zodoende €33.398 op zijn bankrekening gestort.

De identiteit van de man is niet bekend en dat is waarschijnlijk maar goed ook. Anders zou er nu waarschijnlijk een hele rij mensen voor zijn deur staan die willen weten hoe hun toekomst eruitziet.

