Zijn we leukere occasions gaan kopen sinds corona? - Autoblog.nl

Een duik in de verkopen van occasions, om uit te zoeken of Nederlanders leuke of grappige auto’s zijn gaan kopen sinds de uitbraak van corona.

Nee, heel wetenschappelijk is dit artikel niet. Het aankopen van leuke auto’s kun je niet in alle gevallen koppelen aan corona. Tenzij je van alle eigenaren in dit lijstje een ondervraging doet om de beweegredenen van de aankoop te achterhalen. De automobiel is belangrijker dan ooit geworden, want het OV is nog minder ideaal door de pandemie. Lekker in je eigen cocon op vier wielen over de weg gaan is toch het fijnste wat er is. Het liefste in een leuke auto. Kortom, wat zijn we gaan kopen qua leuke occasions als je de cijfers van februari 2020 doortrekt tot februari 2021?

Het lijstje, dat in samenwerking met de BOVAG is opgesteld, heeft een interessante uitkomst. Er zijn echt een behoorlijk aantal leuke, grappige en exotische auto’s als occasion verkocht in de afgelopen 12 maanden. Wist je bijvoorbeeld dat er één Aston Martin Cygnet als occasion is verkocht? En een gave exoot als een Lamborghini Murciélago? We pikten de opvallendste cijfers eruit en maakten er telkens een paar lijstjes van.

De lijstjes hieronder zijn occasions verkopen sinds corona (februari 2020 t/m februari 2021).

Top 10 unicorn occasion

Aston Martin Cygnet (1) Jaguar XFR (1) Lamborghini Murciélago (1) Lancia Dedra (1) McLaren P1 (1) Morgan Plus-8 (1) Infiniti QX70 (1) Seat Inca (1) SsangYong Rodius (1) TVR Chimaera (1)

Top 5 leuke occasions met een prijskaartje

Lamborghini Huracán (20) Lamborghini Aventador (6) McLaren 570S (4) Porsche 918 Spyder (3) Mercedes-Benz SLR McLaren (3)

Top 5 sportauto occasion

Porsche 911 (2.147) Chevrolet Corvette (125) Nissan 370Z (44) Maserati GranTurismo (39) Lotus Exige (19)

Top 6 occasions met een V12

Aston Martin DB9 (23) Aston Martin Vanquish (19) Ferrari F12berlinetta (17) Ferrari 812 Superfast (16) Rolls-Royce Ghost (13) Ferrari FF (11)

Bron: BOVAG