Lezersvraag: zou jij ooit een oranje auto kopen? - Autoblog.nl

Oranje tompouce, moorkap of soesje in de hand met een kop koffie? Tijd om het eens te hebben over oranje auto’s.

Het Nederlandse wagenpark is niet bepaald kleurrijk. Wit, grijs en zwart voeren de boventoon. Ondergetekende maakt zich hier ook schuldig aan. Hoewel ik voorheen een #teamrood rijtuig had, is dat tegenwoordig een witte hatchback. Saai! Kom maar op, ik kan het wel hebben.

Dat brengt ons Koningsdag 2021. In deze lezersvraag vragen we ons af of jij ooit een oranje auto zou kopen. En zo ja, welke? Sommige auto’s kunnen de kleur prima dragen, terwijl het maar vreemd zou ogen op een ander model. De eerste generatie Ford Focus ST is een voorbeeld van een model waarbij oranje dé kleur is. En dan kunnen we natuurlijk nog een reeks Lambo’s opnoemen waar oranje een fantastische kleur is. Op een BMW 3 of 5 Serie zou het echter weer heel vreemd staan. Overigens kun je met het standaard kleurenpallet niet eens voor oranje kiezen bij deze twee modellen.

Oranje op je auto is geinig met Koningsdag. Maar de overige 364 dagen van het jaar? Laat hieronder weten in de comments of jij ooit een oranje auto kopen. We hebben een blik op Marktplaats geworpen wat een leuke oranje auto moet kosten. De goedkoopste oranje Ford Focus ST kost 7.200 euro. Toch liever een oranje Gallardo moet je minimaal 129.950 euro neertellen voor een Superleggera. Oranje met een budget? Dan is een oranje Seat Arosa van 450 euro misschien wat voor jou.