Buitenkansje: koop een Focus RS Mk1 op Marktplaats

Een eerste generatie Focus RS, en ook nog eens origineel Nederlands.

Een Focus RS is er helaas niet meer, we mogen blij zijn dat er überhaupt nog een Focus is. De Fiesta is immers ook al de nek omgedraaid. Maar we gaan vandaag even terug naar de hoogtijdagen van Ford, met de eerste generatie Focus RS. Er staat momenteel een exemplaar te koop op Marktplaats en dat is niet altijd het geval. De Focus RS Mk1 is namelijk vrij zeldzaam.

De eerste Focus RS was qua uiterlijk nog redelijk subtiel, maar kenners weten bij het zien van de blauwe kleur al genoeg. Je kon de Focus RS in alle kleuren bestellen, zolang het maar Imperial Blue was. Qua interieur had je net zoveel opties: je kreeg altijd zwart-blauwe Sparco-stoelen.

Ford leverde geen half werk met deze Focus RS, want zo’n 70% van de onderdelen was nieuw. Met Brembo-remmen, een Quaife-differentieel en lichtgewicht OZ-velgen moest deze Focus recht doen aan de legendarische Rallye Sport-badge.

Het 2,0 liter Duratec-blok werd voor de gelegenheid voorzien van een Garrett-turbo, die het vermogen naar 215 pk tilde en het koppel naar 310 Nm. Dit exemplaar lijkt echter getuned te zijn, want volgens de website van de adverteerder heeft deze Focus RS 280 pk. Onder de motorkap is ook niet alles standaard, maar in de advertentie wordt er met geen woord over tuning gerept.

De velgen zijn sowieso niet origineel. Dat wil zeggen: de velgen wel, maar de kleur niet. De OZ-velgen zijn overgespoten in donkergrijs. Een zekere Rick zou hier waarschijnlijk een rolberoerte van krijgen, maar het staat stiekem wel goed.

Latere generaties Focus RS verkocht Ford aan iedereen die er eentje hebben wilde, maar deze Mk1 was gelimiteerd op 4.501 stuks. Daarvan hadden er maar 2.354 het stuur links, dus dit is een behoorlijk zeldzame hot hatch. Bovendien is dit een van de weinige exemplaren die origineel Nederlands is. De auto staat nu op Marktplaats met 181.951 km op de klok. Hij mag weg voor €23.990.