MRB toch bijna overal omhoog dit jaar

De motorrijtuigenbelasting is een lekker appeltje voor de dorst. Zowel de staat als de provinciën profiteren ervan. Nu gaat de MRB omhoog.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar de motorrijtuigenbelasting (MRB) zal dit jaar weer gaan stijgen. Natuurlijk, alles wordt duurder op deze wereld, dus het zal zeker niet als een verrassing komen. Zeker niet omdat we er al enkele keren over geschreven hebben de afgelopen tijd.

Het nieuws druppelde echter heel langzaam binnen, omdat elke provincie zijn eigen moment kiest om aan te geven dat ze het bezit van de auto zwaarder gaan belasten. Met de extra inkomsten kan de provincie in kwestie dan extra wegen bouwen, onderhoud plegen aan bruggen of bestaande wegen verbreden. Oh, nee, wacht. Dat zou alleen maar logisch zijn om te doen.

MRB bijna overal omhoog gegaan

Het CBS heeft zich er eventjes over gebogen en wat blijkt: in bijna alle provincies gaat de motorrijtuigenbelasting omhoog. Alleen in Groningen en Drenthe is dit niet het geval. Wellicht dat de bewoners in de provincie dan helemaal klaar zijn met het gevoerde overheidsbeleid.

Zoals bekend is de stijging in Noord-Holland verreweg het grootst, maar we moeten er wel bij aantekenen dat dat ook de goedkoopste provincie was. Sterker nog, ook na de verhoging is dat het geval. In Zuid-Holland is het tarief juist het hoogste van alle provincies.

Dubbele belasting

Het tarief van de motorrijtuigenbelasting is een apart geval, omdat niet iedereen evenveel betaald. De belasting bestaat namelijk uit twee delen. Enerzijds zit er een ‘rijksdeel’ bij in. Dat is een vast bedrag dat naar de schatkist in Den Haag gaat. Het andere gedeelte is de provinciale heffing, de zogenaamde opcenten. De hoogte hiervan varieert per provincie. Nu valt er op zich wel iets voor te zeggen, want de kosten voor de provincie qua wegen is per provincie anders.

Om een idee te krijgen hoeveel geld er wegvloeit: de overheid verwacht 4,9 miljard euro binnen te harken dit jaar. Dat is een stijging van zo’n 7,5 procent. Bij de provincies stijgen de inkomsten met zo’n 4,2 procent. In totaal zal dat zo’n 1,9 miljard euro bedragen, dat dan over 12 provincies verdeeld moet worden. Nu komen die percentages niet alleen door de verhoging van de tarieven. Er komen simpelweg ook meer auto’s bij.

