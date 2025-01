Nee, dit is geen nutteloze camouflage-wrap voor de Cybertruck

Je zou zeggen dat het een kwestie van tijd is voordat iemand de Cybertruck uitrust met een camouflage-wrap, maar er is iets anders aan de hand.

Ook al hoopt de Solar Challenge nog steeds het tegendeel te bewijzen: zonnepanelen werken helaas niet als energieopwekking voor een elektrische auto. Tenminste, niet volledig. Zelfs als toevoeging op een accu wil het maar moeizaam, kijk maar naar Lightyear. Er zijn toepassingen en auto’s als de Toyota Prius en Nissan Leaf hebben die al eens laten zien. Namelijk een klein zonnepaneeltje dat genoeg opwekt om de 12-volt accu van voeding te voorzien, zodat de ‘leefbaarheidsfeatures’ van de auto niet uit het batterijpakket bevoorraad worden.

Zonnepanelen-wrap

Zonnepanelen hebben ook nog een praktisch nadeel: het zijn vaak grote panelen die je maar beperkt in op een auto kan aanbrengen. Daar komt nu verandering in. Op CES stelt een bedrijf genaamd Sunflare Solar hun technologie tentoon door een Cybertruck te voorzien van een wrap. Nee, geen camouflage-wrap, maar een wrap gemaakt van zonnepanelen. Technologie rondom zonnepanelen is namelijk zo ver dat de verschijningsvorm nu ook flexibel kan zijn.

En dus kan je een hele auto bekleden met het spul, zodat de brandende zon voor extra elektrische lading zorgt. Best een slim idee, want dan is al dat bakken in de zon ook niet voor niks. De opgewekte stroom wordt in een extra accu achterin opgeslagen en kan dus echt zorgen voor een toevoeging aan het accupakket. Gratis meer rijbereik, wie wil dat nou niet?

Kinderziektes

Volgens Electrek is de wrap voor de Cybertruck goed voor zo’n 1,5 kW aan zonnekracht, waarmee effectief je rijbereik stijgt met zo’n 25 kilometer. Da’s niet veel. Zeker als je bedenkt dat dit een beste scenario blijkt te zijn en je dus bij tegenvallende zon bijna niks merkt. Daarnaast is het vrij duur: zo veel panelen om een hele Cybertruck te wrappen kost zo’n 10.000 dollar. Volgens de website is het beter om de zonnepanelen op je huis te zetten en vervolgens de ‘gratis’ stroom te gebruiken om de auto op te laden. Als kosten besparen je doel is, heeft dat hetzelfde of een beter effect.

Het idee is nobel en dit soort innovatie juichen wij altijd toe. Of het ook werkt? Dat weet je pas als je het doet. (via Electrek en Electric Revolution)