Koop een POLIZEI Porsche op Marktplaats

Weer eens wat anders dan een Rijkspolitie Porsche: een Polizei Porsche! Inclusief bijpassend kostuum.

De Nederlandse politie staat natuurlijk bekend om hun Porsches, maar ons politiekorps was niet het enige dat auto’s bestelde bij Porsche. Ook de Duitse POLIZEI heeft in het verleden Porsches gehad. Een 924 bijvoorbeeld.

We moeten er meteen bij zeggen dat deze 924 op Marktplaats geen echte Polizei Porsche is, maar er is wel werk gemaakt van deze replica. De eigenaar heeft de 924 zoveel mogelijk omgebouwd met originele onderdelen. Het zwaailicht, de sirene en het BITTE FOLGEN-bord aan de achterkant zijn dus allemaal origineel.

De auto is ook voorzien van een werkende politieradio en een wapenkast voor een MP5-machinepistool. Die is dan weer niet inbegrepen, helaas. Wél zit er een bijpassend politie-uniform en een HALT POLIZEI-bordje bij, dus je kunt er een leuk verkleedpartijtje van maken.

Hoeveel officiële POLIZEI 924’s er gebouwd zijn is niet duidelijk, maar dat zullen er niet veel geweest zijn. De Porsche 924 werd namelijk alleen ingezet in de deelstaat Noodrijn-Westfalen, van eind ‘jaren 70 tot midden jaren ’80.

De eigenaar van deze replica gaat overstappen op een 996 en daarom staat de POLIZEI 924 nu op Marktplaats. De auto komt oorspronkelijk uit Duitsland (ook al is het geen echte Duitse politieauto) en heeft 63.000 km op de teller staan.

De verkoper noemt geen vraagprijs, maar je kunt lekker meebieden op Marktplaats. Op dit moment staat het hoogste bod op €8.750.