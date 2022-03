Alle snelle Fiesta’s op een rij: lijstjesvoer!

Voor deze maandagavond hebben we alle snelle Fiesta’s op een rij voor je gezet. Wat een feest!

Afgelopen week zagen we een bijzondere heftige Ford Fiesta te koop staan. Het was een omgebouwd exemplaar met zo’n 300 pk! Met dank aan onderdelen van de Ford Escort RS Cosworth en Focus RS. Maar het zette ons wel aan het denken.

De snelle Escorts en Focussen passeren geregeld de revue.

Maar hoe zit het dan eigenlijk met de Ford Fiesta? Daar zijn namelijk stiekem best een hoop leuke exemplaren van gebouwd. We nemen ze alle snelle Fiesta’s met je door in dit artikel!

Ford Fiesta by Healey

1978

De eerste van de snelle Fiesta’s werd gebouwd in opdracht van… De Amerikanen! Jazeker, dit typisch Europese wagentje, getekend door Tom Tjaarda (werkzaam bij Ghia destijds) heeft zijn wortels in de VS.



Deze generatie Fiesta was ook verkrijgbaar in de VS. De reden is eenvoudig. Bij Ford konden ze in die periode wel een zuinige auto gebruiken. Het idee was niet eens van Ford, maar van Gary Kohs, een zakenman uit Detroit die een pittige Fiesta wel zag zitten. Ford stapte naar Healy Automobile Consultants om een idee te krijgen van het eindresultaat.

De Kent-viercilinder werd onder handen genomen door montage van een nieuwe kop, cilinder en extra grote Weber-carburateur. De achterbank en voorstoelen gingen eruit, alleen twee kuipstoelen kwamen ervoor in de plaats. Ook werd het onderstel onder handen genomen én kreeg de Fiesta by Healey die gave Minilite-velgen. Er is er eentje van gebouwd en die heeft een tijd in het Healey Museum in Nederland gestaan.

Ford Fiesta RS 1.6 Series X

1980

In het kader van: als Ford het niet doen, doen wij het wel. De Britse Ford-dealers zagen dat kleine sportieve auto’s erg populair waren. Iets dat daar nog steeds geldt, iedereen lijkt daar een Hot Hatch te hebben. In elk geval voor de boodschappen. De Fiesta RS 1.6 Series X is een pakket dat je gewoon kon bestellen bij de Britse Ford-dealer.

Velgen, onderstel, remmen, carburateur, stickers: je kon alles aanpassen met de Series X. Je kon zelfs kiezen voor een 1.6 Crossflow-motor met andere compressie, nokkenas en oliekoeler. Zie het een beetje als de Mountune producten van de jaren ’80. Met name die striping maakte het een van de gaafste snelle Fiesta’s.

Ford Fiesta Supersport

1981

De eerste échte warme Fiesta kwam in 1981. De Fiesta Supersport was echter niet zo ‘heet’ als die Healey-versie. Maar ja, deze kon je dus wel gewoon bestellen in de showroom. De Fiesta Sport kreeg leuke attributen als extra koplampen (goed voor 10 pk extra), stickers (nog eens 10 pk), guitige 13 inch velgjes (ook 10 pk).

Helaas was die motor niet bovengemiddeld, alhoewel 66 pk destijds voor een dergelijk doosje best veel was. De 1.3 Kent-viercilinder (de Crossflow) was niet écht een sportief blokje, maar je kwam prima met het verkeer mee. Vóór had deze auto zelfs schijfremmen! Niet de heetste, maar wel een van de eerste echte officiële snelle Fiesta’s (alleen niet snel genoeg).

Ford Fiesta XR2

1981

Dan eindelijk de eerste echte sportieve Fiesta, dat is de Ford Fiesta XR2. Deze was nog niet zo heet als de Healey, maar aanzienlijk pittiger en dikker dan de Supersport. In dit geval kreeg je een 1.6 liter vierpitter, ook een Crossflow.

Het vermogen bleef steken op 85 pk. De Fiesta XR2 had geen vierkante lampen, maar ronde units. Officieel is dit de eerste Ford Fiesta met een topsnelheid van meer dan 160 km/u. Met recht een van de betere snelle Fiesta’s dus!

Ford Fiesta XR2

1984

In principe was de ‘tweede’ generatie een flinke facelift van de eerste. Het neusje was aanzienlijk moderner en strakker. De grille was nu onder de bumper geplaatst en de koplampjes waren weer vierkant. Ondanks dat veel bij het oude bleef, waren er ook een paar verbeteringen. Zo was de spoorbreedte behoorlijk wat groter.

Ook had de XR2 nu 96 pk en een heuse vijfbak. Dat was in 1984 best iets om over op te scheppen (“Hey, wil jij weten hoeveel versnellingen mijn auto heeft? Vijf!”). Ook zag deze versie er iets heftiger uit. De topsnelheid was een nauwelijks te bevatten 175 km/u en je kan bijna in 10 seconden naar de 100 km/u sprinten.

Ford Fiesta XR2i (GFJ)

1989

De derde generatie Fiesta was dan wel compleet nieuw. Het model was veel moderner. Niet alleen in vergelijking met de Fiesta, maar ook in vergelijking met auto’s als de Fiat Uno, Peugeot 205 of Volkswagen Polo. In eerste instantie was het sportieve model de XR2i, met een 103 pk sterke 1.6, guitige wielen en extra koplampen.

Ford Fiesta RS Turbo (GFJ)

1990

Maar de gaafste van deze generatie snelle Fiesta’s was de RS Turbo. Deze had een 1.6 viercilinder met turbo. Dat is tegenwoordig normaal, maar destijds erg bijzonder. De achtklepper was goed voor 133 pk en 180 Nm. Daarmee kon je in 8,2 seconden naar de 100 km/u sprinten.

Het was echt een rappe auto voor zijn tijd. We herinneren ons allemaal de 205 GTI en Clio Williams, maar deze Fiesta RS Turbo is iets meer old-school en ietsje heftiger. Check alleen die voorbumper met dubbele breedstralers! Hoe cool is dat? Helaas staakte Ford de Productie na 1,5 jaar.

Ford Fiesta RS1800 (GFJ)

1992

De RS Turbo kreeg wel een opvolger, namelijk de RS1800. In principe dezelfde auto, maar dan met andere velgjes en een atmosferische 1.8 zestienklepper. Deze leverde in dit geval 131 pk, waarmee je alsnog de 200 km/u haalde.

Ford Fiesta XR2i (GFJ)

1993

Niet alleen voor de RS, maar ook de XR kreeg een 1.8. De naamgeving scheelt een beetje per land. In Nederland heette de RS1800 namelijk gewoon XR2i 16v, terwijl de Britse XR2i hier de Fiesta S 1.8 16v badge meekreeg.

Deze auto’s zijn – nu we erop terugkijken – best leuk. Maar destijds was de concurrentie hevig en wist de auto zich lastig te onderscheiden. Leuke aanvulling als je snelle Fiesta’s spaart, maar dit was niet hun hoogtepunt.

Ford Fiesta 1.6 16v Sport (GFJ)

1999

Dat blijkt wel met de vierde generatie van de Ford Fiesta. Daar was namelijk lange tijd geen sportieve versie van. Pas na de facelift in 1999 zette Ford dat recht en hoe! De Fiesta 1.6 16v Sport (ook hier kan de naam per land iets afwijken) is namelijk echt een toppertje. De Zetec zestienklepper is goed voor zo’n 100 pk, maar dat is zat om lol te hebben.

Het is met name het karakter van de motor (lekker op toeren jagen) en de rijeigenschappen die dit zo’n fijn karretje maken. Sturen, wegligging, schakelen: dit reed écht geweldig. Een soort praktische Ford Puma (dat het in technische zin ook gewoon was). De meeste zijn inmiddels weggeroest, maar als je er eentje kan redden: graag!

Ford Fiesta ST

2004

De Ford Fiesta van de vijfde generatie werd geroemd om zijn rijeigenschappen. Ook deze auto’s waren bijzonder leuk. Het nadeel is dat Ford veel te lang erover deed om met een leuke auto te komen. Pas in 2004 kwam de Ford Fiesta en in 2005 pas naar Nederland.

Deze had de 2.0 motor uit de Mondeo onder de kap. Het is een heel rechttoe, rechtaan hot hatchback en dat maakt ‘m ook zo leuk. Gewoon een grote motor en een lichte auto.

Ford Fiesta RS Concept

2004

Na de Focus RS ging men op zoek naar nog een project. Dat werd de Fiesta RS Concept. De projectleider was Jost Capito, die nu teambaas is bij Williams. De Fiesta RS is een van de meest productieklare concepts ooit gebouwd. Als het publiek namelijk enthousiast was, moest de auto zo snel mogelijk in productie genomen kunnen worden. En verrek, het publiek was lyrisch. Toen kwamen echter de accountants van Ford het feestje verpesten.

Op de Focus RS werd namelijk per verkochte auto flink verlies gemaakt en met de Fiesta zou dat nog erger het geval zijn. Onder de kap ligt een 190 pk sterke atmosferische tweeliter. De bodykit, wielen, Recaro’s, het Momo-sportstuur: het was allemaal te duur geweest. Aan de andere kant, nu ging de Hot Hatch titel naar Renault, terwijl Ford wel degelijk aanspraak had kunnen maken in die periode.

Fiesta Facelift

2006

Foed Fiesta ST (facelift) Ford Fiesta ST500 Ford Fiesta XR4

In 2005 werd de Fiesta gefacelift en dus de ST ook. Er kwamen meer verschillende snelle Fiesta’s. Leuk weetje, in het Verenigd Koninkrijk kreeg je 16 inch wielen standaard, maar bij Ford Nederland waren ze gul en kreeg je 17 inch. Over Engeland gesproken.

Daar was er ook een Special Edition in de vorm van de Fiesta ST500 (alleen cosmetisch anders) en de Fiesta ST185, een door Mountune aangepakt exemplaar met plankhard onderstel, sper en extreem luide uitlaat. In Australië heette de Fiesta ST de Fiesta XR4.

Ford Fiesta

2008

Ford Fiesta Zetec S Mountune Ford Fiesta S1600 Ford Fiesta Sport Platinum Ford Fiesta Sport Special Edition Ford Fiesta Sport S Ford Fiesta Metal

De zesde generatie is een voltreffer voor Ford. Wederom een typische reguliere hatchback die stiekem erg prettig stuurt. Zelfs een 1.1 huurauto gaat lekker de bocht in en reageert goed op gas los. De ogen waren daarom dan ook gericht op een sportieve ST-versie. In ondanks dat de Fiesta al in 2008 op de markt was, bleef een ST uit.

Er waren wel diverse subtoppers die ook al erg leuk zijn, mede dankzij de 120 pk sterke 1.6 Zetec-motor. En versies als de S1600, Sport S, Mountune, Metal en Sport Special Edition zien er ook nog eens heftig uit. Net niet snel genoeg om een hot hatch te zijn, maar een leu alternatief op een Suzuki Swift Sport of Renault Twingo Renault Sport.

Ford Fiesta ST

2012

In 2012 was het dan ein-de-lijk zover met misschien wel de beste van de snelle fiesta’s (als je ook budget in het achterhoofd houdt). Eindelijk hebben ze bij Ford een turbo op de 1.6 geschroefd. De EcoBoost levert 182 pk en kan in overboost tijdelijk zelfs 200 pk leveren. Het is echter, wederom, de wegligging die het onderscheid maakt. Een paar bijzondere dingen. Voor het eerst is de Fiesta ST ook leverbaar in de VS. Daar wordt ‘ie uitsluitend als vijfdeurs geleverd (het is tevens de eerste top-Fiesta die je met vijf deuren kunt krijgen).

Speciale uitvoeringen ST

Ford Fiesta (US, 5-deur) Ford Fiesta ST-H Mountune Fiesta ST MP215 Mountune Fiesta MR230 Ford Fiesta ST Le Mans

Ford pakt lekker uit met de Fiesta ST. De auto wordt overal goed ontvangen, dus dat betekent voortborduren op dat succes. De Ford Fiesta ST-H kon je destijds huren bij Hertz, net als de Focus ST-H en Mustang GT-H. Je kunt ze herkennen aan de gouden wielen en gouden striping. Het interieur is rood!

Dat geldt ook voor de Fiesta ST Le Mans (zwart met witte strepen), die in 2016 op de markt komt in beperkte oplage. De Mountune Fiesta ST MP215 is in feite een Fiesta ST met enkele upgrades van Mountune (en geldt niet echt als een ‘apart’ model. Hetzelfde geldt voor de Mountune Fiesta ST MR230, die nog een tandje heftiger is

Ford Fiesta ST200

2016

Speciaal voor onze collega @bart hebben we deze heuse Special Edition. De ST200 vierde het 40 jarig-bestaan van de Ford Fiesta en is een van de gaafste van de snelle Fiesta’s.

Het vermogen van de Ecoboost stijgt naar 200 pk, het koppel naar 290 Nm (met overboost 215 pk en 320 Nm). Gezonde cijfers voor een B-segment hot hatch. De Storm Gray-kleurige Fiesta ST heeft ook een aangepast chassis en directere besturing.

Ford Fiesta ST

2018

In 2018 keert de Fiesta ST terug, ditmaal ruim voor Ford een facelift doorvoert. De motor is nu een 1.5 EcoBoost, met slechts drie cilinders. Het is echter wel de leukste driecilinder aller tijden. Sterker nog, stiekem is die brom best wel sportief en zorgt het voor karakter (dat Charade GTti-rijders kunnen waarderen). Het nadeel voor ons is dat deze uitvoering behoorlijk aan de prijs is.

Ford haalt alleen de luxe ST3 naar Nederland. De overheid doet een flinke duit in het zakje, of beter gezet, haalt een flinke duit eruit. Er zit vrij veel belasting op, dat mede komt door de handbak met vrij korte overbrengingen en het ontbreken van een deels geëlektrificeerde aandrijflijn. Om te sturen nog altijd de top van het segment (dat rap slinkt overigens).

Ford Fiesta Performance Edition

2020

Dat het nog leuker (en duurder) kan, bewijst de Performance Edition. Deze krijgt een paar hele leuke upgrades mee, zoals een nieuwe set veren/dempers en nieuwe set (lichtere) lichtmetalen velgen.

De kleur – Magnetite – springt er lekker uit. In veel gevallen kun je de onderdelen van Ford Performance gewoon ook achteraf bestellen en monteren. Alleen die lak dus niet. De Performance Edition werd alleen geleverd in Engeland.

Ford Fiesta ST

2021

En we eindigen met overzicht van de snelle Fiesta’s met de meest recente. Onlangs is de Fiesta net gefacelift. Het resultaat: een iets strakkere auto en een groene lakkleur. Wat een feest! Eh, Fiesta!

