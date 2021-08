Gratis Ferrari bij aankoop van villa in Nunspeet

Je moet soms creatief uit de hoek komen om een villa te kunnen slijten, in dit geval krijg je een Ferrari als je deze woning in Nunspeet koopt.

Ja, de huizenmarkt is heet, heter, heetst. Dat betekent echter niet dat transacties als een malle plaatsvinden in elke categorie. Je kunt je vast voorstellen dat als we het hebben over miljoenen er geen bezichtigingen met tientallen mensen plaatsvinden. En dus moet je andere dingen verzinnen om de woning onder de aandacht te krijgen.

Drieklomp Makelaars en Taxateurs heeft daarom bedacht dat je een Ferrari 458 krijgt bij aankoop van deze villa in Nunspeet. Dat zegt de makelaar tegenover RTL Nieuws. Het is niet duidelijk om welke 458 het precies gaat. In de oorspronkelijke advertentie is geen woord te bespeuren en ook op de foto’s is geen 458 te zien. Er wordt in elk geval gesproken over een rode Ferrari 458 met een dagwaarde van zo’n 140.000 euro. Want zoals de naam van de firma al doet vermoeden zijn ze makelaar én taxateur.

Ik kan me zo voorstellen dat je ook 140.000 euro korting zou willen in plaats van een auto. Als autoliefhebber zou ik die 458 echter met plezier erbij nemen. Het is immers de laatste Ferrari met een atmosferische V8. De 458 is en blijft een gewilde auto. Zelfs als je ‘m zelf beu bent na een tijdje kun je deze nog goed slijten aan een ander.

De villa in Nunspeet kost, dus inclusief Ferrari 458, een slordige 2,2 miljoen euro. Het huis komt uit 1998 en omvat 619 vierkante meter op 2500 vierkante meter grond. Een tuinman is dus geen overbodige luxe. Natuurlijk is er een ruime garage zodat je 458 in elk geval droog kan staan.