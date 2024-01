Burgers die snelheidscontroles doen? Ja, ze bestaan echt

Met dit vrijwilligerswerk maak je jezelf niet populair.

Als je vrijwilligerswerk wilt doen zijn er een hoop nobele dingen die je kunt doen, maar snelheidscontroles uitvoeren is waarschijnlijk niet het eerste wat je te binnen schiet. Toch zijn er mensen die geheel vrijwillig langs de weg gaan staan met een laserpistool.

In het Britse North Shaffordshire is er namelijk een groep vrijwilligers actief die uit eigen beweging snelheidscontroles uitvoert. Kennelijk vinden ze dat de politie niet genoeg controleert en dat er te weinig flitsers staan. De vrijwilligers maken gebruik van een lasergun en spelen de kentekens van de hardrijders door naar de politie.

Kun je dan een boete krijgen als er ergens een overijverige burger langs de weg staat? Nou nee. De betrapte hardrijders krijgen daarom alleen een waarschuwingsbrief van de politie. Als je meerdere keren betrapt wordt kun je zelfs bezoek krijgen van de lokale dienders, maar ook dan zal het bij een vermanend gesprek blijven.

De vrijwilligers zijn redelijk actief want in een periode van een jaar hebben ze 2.214 hardrijders gesnapt. Overigens valt het wel mee met de hardrijders, want dit ging slechts om 2,5% van de automobilisten. Maar dat komt misschien ook omdat ze iemand zagen staan met een laserpistool.

Overigens hebben ze niet alleen in Staffordshire vrijwillige ‘flitsagenten’, ook op andere plekken in Engeland is er een dergelijke Community Speed Watch. We hopen niet dat we hiermee mensen op een idee brengen en dat er straks ook in Nederland burgers met een laserpistool langs de weg staan. Maar goed, je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je een boete krijgt, dat scheelt.

Bron: West Marcia Police

Foto credit: Scott Lowe