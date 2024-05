Zou het waar zijn? Dat Max verstappen weg zal gaan bij Red Bull?

Het leukste aan de Formule 1 is dat het zelfs in stille weekends niet stil meer is. Sinds de Amerikanen de scepter zwaaien over de eens zo edele sport, lijkt het meer op the Bold and the Beautiful dan op de Koningsklasse in de autosport.

En het is vooral de hoge boom red Bull die het meeste wind vangt. Eerst Hornergate, toen Newey die aankondigde te vertrekken bij de renstal en volgens een goed ingevoerde bron binnen de F1 gaat ook Max Verstappen het -nog niet- zinkende schip verlaten.

“Max Verstappen gaat weg bij Red Bull”

En die goed ingevoerde bron is niemand minder dan de broer van Michael Schumacher, Ralf. Deze 6-voudig Grand-Prixwinnaar weet het zeker, ook Max Verstappen gaat Red Bull verlaten. Het is er niet meer pluis, denkt Schumi 2.

Racingnews365 heeft opgetekend dat het kaartenhuis dat Red Bull inmiddels is geworden langzaam maar zeker aan het instorten is. Want niet alleen Max Verstappen gaat de plaat poetsen volgens Ralf, ook meerdere engineers en andere belangrijke lieden zouden weg willen.

En dat is allemaal de schuld van Christian Horner. Die beseft volgens Schumacher niet dat het een teamprestatie is wat Red Bull nu presteert. Hij denkt dat het hele team om hem draait en dat hij binnen no-time nieuw personeel heeft gevonden dat het minstens zo goed doet als het huidige.

Ralf vindt het vreselijk naar om te zien hoe het werk van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz zo te grabbel wordt gegooid. En dat allemaal omdat er zich een machtsstrijd voltrekt die bij leven van de grote baas nooit ontstaan zou zijn. Maar het verval is ingezet en niet meer te stoppen. Aldus Ralfje.

Nu zijn wij benieuwd. Wat denk jij? Gaat Max weg en zo ja, wanneer? En waarheen? En gaat het Horner lukken om Red Bull aan de top te houden? Deel het met ons en onze dank is levensgroot!