Nieuwe accu van VW heeft na 500.000 km nog 95% capaciteit

Goed nieuws: een accu met een eeuwige jeugd is geen utopie.

Elektrische auto’s voor de massa zijn nog een relatief nieuw fenomeen, dus de EV is voorlopig nog niet uitontwikkeld. Integendeel, de grote doorbraak op het gebied van accutechnologie moet nog komen. Het wachten is op de solid-state-batterij.

Er zijn diverse fabrikanten druk bezig met een solid-state-accu, waaronder Volkswagen. Voor het ontwikkelen van batterijen heeft de Volkswagen Group een speciaal bedrijf in het leven geroepen, genaamd PowerCo.

PowerCo werkt weer samen met het Amerikaanse QuantumScape, die een veelbelovende solid-state-accu heeft ontwikkeld. Uit een nieuwe test blijkt dat deze accu nauwelijks onderhevig is aan degradatie. En dat is natuurlijk een belangrijke sprong voorwaarts.

PowerCo heeft de accu maandenlang aan een intensive ‘duurtest’ onderworpen en wat blijkt? Na ruim 1.000 laadcycli had de batterij nog meer dan 95% van zijn capaciteit. Uitgaande van een EV met een range van 500 km, staat dit ongeveer gelijk aan 500.000 gereden kilometers in de praktijk.

Dit is een heel mooi resultaat, dus we zouden zeggen: kom maar door met die solid-state-batterij! Helaas is de accu op dit moment nog niet rijp voor productie. Dat is de volgende stap in de ontwikkeling.

Het is een kwestie van tijd, maar helaas durft Volkswagen het nog niet aan om jaartallen te noemen. De komende jaren hoef je dus nog geen Volkswagens met dergelijke accu’s te verwachten. Nog even geduld…