Vind jij ook het enige probleem met de Lamborghini Urus dat hij te weinig wielen heeft? De oplossing is hier met een Urus 6×6.

Zeswielige voertuigen zijn in essence erg nuttig. Dat het ook een beetje trendy is, bewijzen auto’s als de Mercedes-AMG G63 6×6. Dat ding is zeer capabel in het onverharde, maar veel meer dan een winkelstraat in Londen of Dubai zien die apparaten vaak niet.

Lamborghini Urus 6×6

Een modieuze auto kan volgens velen een 6×6-behandeling dus best hebben. Wat te denken van de Lamborghini Urus.

Welnu, dat deed iemand dus. Bovenstaande video van RDBLA toont een Urus die omgebouwd is naar een zeswieler. Er circuleren wat beelden maar info blijft mondjesmaat binnenkomen. Zo weten we bijvoorbeeld niet van wie of voor wie de auto is en of de derde as ook functioneel is of gewoon mee rolt. Ook is de auto nog niet af, de achterlichten en motorkap ontbreken nog. Wel zien we aardig netjes afgewerkt plaatwerk om de daklijn te verlengen.