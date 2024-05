Xpeng G6 is een betere deal dan de Model Y

De Tesla Model Y was tot op heden onverslaanbaar qua value for money, maar daar is nu verandering in gekomen…

De Model Y was weliswaar niet meer de nummer 1 vorige maand, maar het blijft een razend populair model. Je kunt er gewoon niet omheen als je gaat shoppen voor en elektrische cross-over. Tesla heeft een aanbieding die niemand anders heeft. Of wel…?

We schreven precies aan maand geleden al dat de Xpeng G6 in aantocht is. En dat is een auto die heel duidelijk zijn pijlen heeft gericht op de Model Y. De Xpeng G6 heeft hetzelfde formaat als een Model Y en lijkt qua vorm ook heel veel op een Model Y. De Xpeng scoort dus geen punten voor originaliteit.

Dat doet er verder ook niet toe, de grote vraag was wat de Xpeng G6 zou gaan kosten. Dat kunnen we nu vertellen: Xpeng zet de G6 in de markt voor €44.188. En jawel: dat is goedkoper dan een Model Y. Die kost namelijk €45.990.

Nu denk je misschien: heel leuk dat ‘ie goedkoper is dan een Model Y, maar die heeft natuurlijk veel beter specificaties. Nou, dat valt mee. De G6 heeft 435 km range, tegen 455 km range in de Model Y. De Xpeng heeft daar wel een iets grotere accu voor nodig, maar goed, het gaat om het resultaat.

Qua laden is de Xpeng G6 de Model Y zelfs de baas, want met zijn 800V-technologie kan de G6 snelladen met 215 kW. De instapversie van de Tesla moet het doen met 170 kW. De Model Y heeft dan weer wel meer vermogen: 299 pk in plaats van 259 pk.

Naast de G6 Standard Range met achterwielaandrijving zijn er ook nog de Long Range en de Performance. De Long Range heeft ook achterwielaandrijving, in combinatie met een grotere 87,5 kWh accu. Daarmee heb je maar liefst 570 km range. De Performance heeft dezelfde accu, maar dan met vierwielaandrijving, 477 pk en 550 km range.

Aan opties zul je niet veel kwijt zijn, want die zijn er eigenlijk niet. Het enige wat je nog aan kunt vinken is een trekhaak á €1.1190 en voor een ander kleurtje dan wit moet je €800 bijbetalen. Een panoramadak, stoel- en stuurverwarming, audio met 18 speakers en een warmtepomp zijn allemaal standaard.

Niet alle Chinese auto’s zijn zo goedkoop als soms beweerd wordt, maar in dit geval is de auto gewoon heel scherp geprijsd. Want als je een betere deal hebt dan een Model Y, dan heb je écht een goede deal.

Configureren (voor zover er wat te configureren valt) kan via de website van Xpeng