Onze auto’s worden steeds minder vies. En dat is slecht nieuws

Je zou denken dat het goed nieuws is, dat onze auto’s steeds minder vies worden. Maar dat is het dus juist niet.

Als je rijdt, dan wordt je auto vies. Dat is nou eindelijk eens een uitspraak op Autoblog waar zelfs door de meest cynische reaguurder geen speld tussen is te krijgen. Want het is de waarheid. Modder, stof, zand, blaadjes, vogelpoep, alles neem je mee als je een rondje rijdt. En ja, daarvan wordt je auto vies.

Maar je auto wordt wel steeds minder vies. En dat komt doordat er steeds minder insecten op je voorruit, bumper en kentekenplaat zitten. En daar zit hem de kneep, dat is slecht nieuws. Sterker, het is heel slecht nieuws. Voor ons allemaal.

Onze auto’s worden steeds minder vies

In Groot-Brittannië zijn ze eens gaan onderzoeken in hoeverre we steeds minder insecten platrijden. En de aantallen zijn schrikbarend te noemen. In de laatste 20 jaar is het aantal vliegende beestjes met 78% afgenomen, schrijft het AD. En dat is echt zorgwekkend te noemen. Insecten bestuiven gewassen, zorgen voor een natuurlijke ongediertebestrijding, breken afval af en zijn belangrijk voor de voedselketen.

De onderzoekers gingen niet over 1 nacht ijs om tot de conclusie te komen. In totaal werden er 26.500 ritten onderzocht. Dus je mag ervan uitgaan dat de getallen echt wel kloppen. En ook het argument dat auto’s steeds gestroomlijnder worden en dat er daarom minder insecten worden geplet, klopt niet.

De Amerikaanse krant The Washington Post onderzocht dit een tijdje terug namelijk al. En daaruit bleek dat de meeste aerodynamische verbeteringen aan de achterkant van de auto’s zaten en dat al die SUV’s een veel groter frontaal oppervlak hebben.

Bovendien werd vooral op de kentekenplaat bijgehouden hoeveel insecten er geplet werden en die is in al die jaren niet van vorm veranderd. Kortom, al lijkt het fijn dat je auto steeds minder vies wordt, het is echt een groot probleem.

Ha, toch nog wat nuance…

Maar goed. Om je dag niet helemaal in mineur te laten eindigen, hebben we toch nog een kleine nuance gevonden. Er is namelijk echt wel iets veranderd aan de manier van rijden, waardoor we minder insecten doodrijden.

Het komt namelijk ook door een toename van het aantal auto’s op de weg. Het aantal maandelijks afgelegde kilometers is enorm gegroeid. En doordat we meer in de slipstream van anderen rijden, worden er per auto gemiddeld minder insecten platgereden. Dat scheelt al weer iets.

Maar neemt niet weg dat we toch eens iets zouden moeten doen aan de afname van insecten. Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken bijvoorbeeld. Want hoe klein ook, insecten zijn onmisbaar voor het leven op onze planeet…