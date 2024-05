Peugeot 3008 (P84) 2016-2023 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Peugeot 3008 (P84) 2016-2023.

De Peugeot 3008 is al weer even op de markt. De eerste generatie was in 2009 eigenlijk het weifelende antwoord in de klasse van de compacte crossovers waar vooral de Koreanen en Japanners op dat moment volop succesvol waren.

Die eerste generatie was eigenlijk een beetje vlees noch vis. Hij leek een beetje in te hangen tussen wat een MPV had kunnen zijn en een poging tot een crossover SUV. Met de tweede generatie die in 2016 op de markt kwam, was die twijfel weg, we hebben hier nu echt te maken met een crossover.

Dat zie je terug in de langere en hogere motorkap en de wat hoekige styling. In de tweede generatie ook de i-cockpit. Dat betekent dat kleine Peugeot stuurtje, tellers die hoog staan en een cockpit die op de bestuurder is gericht.

De 3008 van de tweede generatie staat op het EMP2-platform waar zo ongeveer alle middelgrote auto’s van Citroën en DS ook op staan. We zien bij die merken dan ook veel dezelfde motoren terug.

In 2020 is het tijd voor een facelift van deze tweede generatie. Hij krijgt een enorm afwijkende neus, plattere koplamp-units en een lichtbalk in de bumper. De achterkant kreeg ook een strakker uiterlijk.

Wat betreft motoren was er een 1.2 PureTech driecilinder turbomotor met 130 pk en een wat potentere 1.6 viercilinder turbo met 180 of 225 pk. Dieselen kon met een 1.6 diesel met 120 pk of een 2.0 liter diesel met 180 pk. Ook waren er twee plug-in hybrides. Gebaseerd op de 1.6 een versie met 225 pk en een versie met vierwielaandrijving en 300 pk.

In 2018 maakte de 1.6 diesel plaats voor een zuinigere 1.5 en de hybrides kunnen sneller laden aan de stekker. In het laatste jaar voegt Peugeot nog een 180 pk versie van de plug-in hybride toe.

We duiken vandaag in de ervaringen van berijders van de tweede generatie Peugeot 3008 of ook wel P84 en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Peugeot 3008 (P84) 2016-2023 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een Peugeot 3008 (P84) 2016-2023 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst Peugeot 3008 (P84) 2016-2023 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De exemplaren met een panoramisch dak moet je even goed checken. Er wordt veel geklaagd over lekkages. Lekt ie nog niet dan is de kans dat ie in de toekomst gaat lekken kennelijk groot. Misschien beter vermijden.

Ga je de auto als gezinsauto gebruiken, ga dan ook even achterin zitten. De beenruimte kan wat tegenvallen. Probeer dat uit, voldoet het niet dan kun je beter op zoek naar het grotere broertje, de Peugeot 5008.

Het interieur is stijlvol. De materialen van het interieur zijn kwetsbaar, zeker in de instapversies. Check dus op krassen op het dashboard en deurpanelen. Ook de stoelen schijnen kwetsbaar te zijn. Hij is voorzien van i-Cockpit en een klein stuurwiel. Probeer het uit en kijk of het wat voor jou is.

Onderstel

Het onderstel is voorzien van onafhankelijk McPherson voorwielophanging met een semi-onafhankelijke achteras. Hij heeft een bodemvrijheid van 20 centimeter, maar zelfs met de optionele vierwielaandrijving is het een echte asfaltridder.

De afstelling is gericht op comfort, maar kies je voor een Peugeot 3008 occasion met 19 inch wielen en/of het GT onderstel dan kan de achteras wel wat stuiterig voelen. Probeer dat uit.

Ben je in de markt voor een Hybride, die zijn honderden kilo’s zwaarder dan de niet hybride versies en dat heeft wel effect op het weggedrag. Hij stuurt minder strak in de bochten, best logisch natuurlijk, want massa wil rechtdoor.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. De 1.5 en 1.6 diesels en de instap 1.2 driecilinders zijn er met een handgeschakelde zesbak of een achttrapsautomaat met koppelomvormer. De 1.6 viercilinder benzine en de 2.0 liter diesel hebben altijd een automaat evenals de hybrides.

Rij je proef in een automaat, zorg dat je dan in tijdens de proefrit goed op en neer door alle versnellingen heen gaat. Haperende schakelingen worden online gemeld. Ook lekkage van de transmissievloeistof is een dingetje, net als falende sensoren en versleten koppelingen, dus wees alert bij de automaten.

Elektronica

Bij elektronica kan er veel misgaan, we komen problemen tegen met het infotainment systeem. Probeer dat goed uit tijdens je proefrit. De auto heeft niet altijd standaard Apple CarPlay en Android Auto (zeker de eerste exemplaren niet) dus het terugkerende advies is om je telefoon met het infotainment te koppelen en te kijken of alles werkt. De navigatie van Peugeot blinkt niet uit in snelheid en precisie. Uitvallen en verkeerde locaties weergeven schijnt helaas vaker voor te komen.

Ook de elektrische ramen worden genoemd online. Open en sluit alle ramen even bij de testrit om te kijken of alle ramen van jouw Peugeot 3008 occasion allemaal soepel open en dicht gaan.

Als de ramen niet opengaan, dan kan maar beter de airconditioning goed werken. Helaas zijn de compressors en condensors een zwakker punt. Zet de kachel eerst volle bak aan om te kijken of die goed verwarmd en daarna de airco op standje diepvries. Sowieso altijd slim om te doen bij een testrit.

In de sleutel zit zoals bij zoveel auto’s een batterijtje. Als die leeg is herkend de auto de sleutel niet meer en wil hij niet meer starten. Nu moet je dat batterijtje natuurlijk snel vervangen, maar er is een work-around om de auto alsnog aan de praat te krijgen, kijk daarvoor in je instructieboekje.

De elektrische handrem moet automatisch los gaan bij het wegrijden. Als alle deuren tenminste goed dicht zitten. Dit wil nog wel eens kapot gaan en dan blijft de handrem vastzitten. Er is een work-around in het instructieboekje te vinden, maar als dat niet werkt moet er iemand bij komen.

Motoren

Motorisch dan. Ja de 1.2 PureTech motor is een motor waar we het toch wel even over moeten hebben. Het ontwerp van de motor is zo gemaakt dat de distributieriem door de motorolie loopt. Hierdoor kan de riem voortijdig slijten en dan komen er deeltjes van de riem in de motor en dat veroorzaakt grote problemen. De oorspronkelijke onderhoudsinterval is 175 duizend kilometer of 10 jaar, maar inmiddels is het advies toch wel om elke 100 duizend kilometer of zes jaar te vervangen. Controleer dit bij aanschaf in het onderhoudsboekje of kijk even onder de motorkap of je info kunt vinden op het distributiedeksel. Heel belangrijk.

De 1.6 liter is in combinatie met de automatische transmissie bekend met problemen met de elektronisch aangestuurde waterpomp. Als die niet goed werkt dan kan de motor nogal snel oververhit raken en als je dit niet tijdig doorhebt, dan ben je zo maar toe aan een volledige motorrevisie of een andere motor.

Andere kwaaltjes van de 1.6 benzine hebben betrekking op een oprekkende distributieketting. Wees bij de proefrit alert op slepende geluiden en niet soepel lopende motoren. Ook de nokkenasverstellers en injectoren slijten te snel. Duik indien bekend in de onderhoudshistorie en kijk of die recent al aan de beurt zijn geweest.

Ook bij de 1.6 lezen we meermaals spontaan de geest gevende bobines.

De diesels dan. Een diesel die niet wil aanslaan wordt vaak veroorzaakt door een lekkende opvoerleiding van de brandstof. De motor kan niet aanslaan voordat de lekkage is verholpen. Laat die opvoerleiding even checken voor aanschaf.

Bij de 1.5 diesel worden nog wel eens brekende distributiekettingen gemeld. Daarvoor is een gemodificeerde ketting beschikbaar. Wellicht goed om te checken of die bij jouw Peugeot 3008 occasion al is gemonteerd.

De diesels zijn voorzien van AdBlue. Het waarschuwingslichtje van een laag AdBlue niveau wil nog wel eens oplichten terwijl er nog genoeg in het tankje zit. Oplossing kan een software-update zijn, maar blijft de melding staan dan is de enige oplossing een nieuwe AdBlue tank.

Er is ook een grote terugroepactie geweest in 2018 voor de roetfilters. Inmiddels zal die wel uitgevoerd moeten zijn als je een gebruikte diesel 3008 koopt, maar altijd goed om te checken of er nog recalls open staan voor jouw Peugeot 3009 occasion. Gewoon even het kenteken intikken op de site van de RDW en je weet het.

Benzine

1.2 PureTech 130 pk

1.2 PureTech 136 pk (vanaf 2023)

1.6 e-THP 165 pk (tot 2019)

1.6 PureTech 180 pk (vanaf 2021)

1.6 HYbrid 180 pk plug-in hybride (vanaf 2023)

1.6 HYbrid 225 pk plug-in hybride (vanaf 2019)

1.6 HYbrid4 plug-in hybride 300 pk (vanaf 2019)

Diesel

1.5 BlueHDI 130 pk (vanaf 2018)

1.6 BlueHDI 120 pk (tot 2018)

2.0 BlueHDI 180 pk (tot 2020)

Aanbod Peugeot 3008 (P84) 2016-2023 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Peugeot 3008 (P84) 2016-2023 is er volop te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 690 exemplaren van de Peugeot 3008 (P84) 2016-2023 op Marktplaats.nl te vinden. Dat begint bij een exemplaar uit 2016 met een 131 pk sterke 1.3 benzinemotor en 130 duizend kilometer ervaring voor 9.995 euro. De duurste momenteel op Marktplaats is een plug-in hybride die te koop staat voor 47.840 euro. Zesduizend kilometer op de teller en bouwjaar 2023.

Voor het totale aanbod van de Peugeot 3008 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Peugeot 3008 uit 2019 met de 131 pk sterke 1.5 Blue HDi motor. Een diesel dus. Dit exemplaar mochten we lenen bij Louwman Peugeot Ridderkerk.