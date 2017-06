Buschauffeurs steken dikke vinger op naar baas

Als mensen niet naar je willen luisteren, dan moet je soms met een slimme oplossing komen.

Nederland is niet het enige land waar de bewoners aan het wegsmelten zijn door de hoge temperaturen. In de Franse stad ‘Nantes’ bijvoorbeeld is de zon ook behoorlijk stevig aan het branden. Het is daar zelfs zo heet dat de plaatselijke buschauffeurs een actie zijn gestart. Door de hitte wilden de buschauffeurs namelijk in een hippe bermuda naar het werk komen, maar helaas lopen de bazen bij het vervoersbedrijf SEMITAN moeilijk te doen. Deze hoge heren lieten weten dat de buschauffeurs niet zo moeten zeuren en gewoon in uniform aan het werk moeten. De discussie loopt al sinds 2013, maar SEMITAN blijft zich houden aan zijn kledingvoorschriften omdat ze een goed imago willen blijven behouden. (In Utrecht zijn ze dan toch iets minder streng.)

Dit accepteerden de werknemers niet want zij vinden dat ze het recht hebben om een korte broek te dragen, wanneer het warmer is dan 30 graden. Daarom dragen de chauffeurs deze week een rokje tijdens het werk. Gabriel Magner van vakbond CFDT vertelde waarom ze tot dit besluit kwamen: “Tijdens een hittegolf kan de temperatuur makkelijk stijgen tot 50 graden in onze cabine. Als we geen goede airco hebben in onze bussen, dan is het niet vol te houden.” Toch jammer voor deze mensen dat ze dat ze nog niet zo’n stoere Mercedes bus hebben.

Daarnaast vinden de chauffeurs het besluit van vervoersbedrijf SEMITAN ook discriminerend. De vrouwelijke buschauffeurs mogen namelijk gewoon een rok dragen tijdens het werk, terwijl een korte broek niet mag. Tja, dat is natuurlijk vragen om problemen bij de mannelijke collega’s. Het is alleen nog even afwachten of de actie nog enige vorm van zin heeft gehad.

